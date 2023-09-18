30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” sahiplerini buldu

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” Belkıs Özener ve Ahmet Soner’e ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılışı Candan Erçetin’in konseriyle devam etti.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” sahiplerini buldu

Adana’da Merkez Park içerisinde bulunan Amfi Tiyatro Sahnesi’nde başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında 30’uncusu gerçekleştiren festivalde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” kazanan Belkıs Özener ve Ahmet Soner’e ödülleri verildi. Belkıs Özener ödülünü, oyuncu Binnur Kaya’dan alırken Ahmet Soner’de Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın elinden aldı.

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“ORHAN KEMAL EMEK ÖDÜLLERİ” SAHİPLERİNİ BULDU

Belkıs Özener ödülünü almadan önce efsaneleşmiş şarkısı olan “Sevemedim Karagözlüm” parçasını seslendirdi.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” sahiplerini buldu - Resim : 2
Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Altın Koza hep emeğe, hep kadraja girmeyenlere, hem eşitsizliğe, hem adaletsizliğe hüküm süren, yenilikçi fiiller yapan sanatçılar destek oldu. Onları alkışladı ve onları hep destekledi. Sineme öyle bir şey ki dünyada ne kadar dil var bilmiyorum. Her ülke, hata her ülkenin içinde fark farklı diller vardı, farklı diller konuşulur. Ama sinemanın dili evrenseldir. Sinemayı da büyük sanat yapan da budur, sinemanın birleştirici gücüdür” dedi.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” sahiplerini buldu - Resim : 3
Ödül töreninin ardından 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılışı Candan Erçetin’in konseriyle devam etti.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” sahiplerini buldu - Resim : 4

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