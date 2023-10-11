500 yıldır meydan okuyarak kök saldı! Asırlık Çınar Ağacı Kimliğine Kavuştu

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı görenleri mest ediyor. Yıllara meydan okuyan ağaca özel anıt levhası yapıldı.

500 yıldır meydan okuyarak kök saldı! Asırlık Çınar Ağacı Kimliğine Kavuştu
500 yıldır meydan okuyarak kök saldı!
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Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacının yaşı, yanlış levhalama sebebiyle 100 olarak belirtilirken, bölgeyi ziyaret edenler yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı asırlara meydan okuyor. Serge Mahallesi’nde bulunan ve 1996 yılında 500 yaşında olduğu saptanarak "Anıt Ağaç" ilan edilen çınar, halen devasa görünümü ve ihtişamı ile dimdik ayakta.

500 Yıllık Çınar Ağacı Kimliğine Kavuştu!

Koruma altına alınan 500 yıllık çınar ağacını yerli ve yabancı onlarca turist görmek için bölgeye geliyor. Malatya’da bilinen en yaşlı ağaçlardan biri olan çınar ağacının yapılan son levhama çalışmasında yaşı sehven 100 olarak yazıldı. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile bölgeyi ziyaret eden bazı yerli turistler, yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

500 yıllık çınar ağacı

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