AC/DC Hayranlarına Müjde! AC/DC 20 Ekim'de İstanbul'a Geliyor

AC/DC grubu kuruluşunun 50. yılını dünya turnesi ile kutluyor. Dünya turnesinin bir ayağı ise Türkiye' de olacak. AC/DC grubu 20 Ekim'de İstanbul'da sevenleri ile bir araya gelecek.

AC/DC Hayranlarına Müjde! AC/DC 20 Ekim'de İstanbul'a Geliyor
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Rock grubu AC/DC, kuruluşlarının 50’nci yılını dünya turnesi ile kutlayacaklarını duyurdu. Dünya turnesinin bir ayağı da Türkiye. AC/DC’nin kurucusu ve solisti Dave Evans, grubun eski üyeleriyle beraber 20 Ekim’de Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sahne alacak.

AC/DC Hayranlarına Müjde! AC/DC 20 Ekim'de İstanbul'a Geliyor - Resim : 1

Hareketli sahne performansı ve unutulmaz şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan AC/DC grubu İstanbul'da sevenleri ile bir araya gelecek ve unutulmaz anlar yaşatacaklar. 

1973 yılında kurulan rock grubu AC/DC, 6 yılın ardından 2020'de yeni albümleri 'Power Up'ı çıkarmıştı. 

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