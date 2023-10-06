AC/DC Hayranlarına Müjde! AC/DC 20 Ekim'de İstanbul'a Geliyor

Rock grubu AC/DC, kuruluşlarının 50’nci yılını dünya turnesi ile kutlayacaklarını duyurdu. Dünya turnesinin bir ayağı da Türkiye. AC/DC’nin kurucusu ve solisti Dave Evans, grubun eski üyeleriyle beraber 20 Ekim’de Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sahne alacak.

Hareketli sahne performansı ve unutulmaz şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan AC/DC grubu İstanbul'da sevenleri ile bir araya gelecek ve unutulmaz anlar yaşatacaklar.

1973 yılında kurulan rock grubu AC/DC, 6 yılın ardından 2020'de yeni albümleri 'Power Up'ı çıkarmıştı.