Adalar'ın Kültür Mirası Bu Sergide

23 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de açılacak olan sergi, Adalar Müzesi’nin daimî koleksiyonunun parçası olarak kalacak.

Sergi, çeşme aynaları, süs havuzları, fıskiyeler, kuyu bilezikleri olarak da bilinen kuyu başları, su hazneleri ve kurnalardan oluşan yaklaşık kırk parçayı bir araya getiriyor. Koleksiyonun arkeolojik buluntular içeren bölümleri ise bahçenin ayrı bir bölümünde yer alıyor. Serginin küratörlüğünü Chicago Üniversitesi Osmanlı ve Türk Kültürü, Dili ve Edebiyatı profesörü Hakan K. Karateke yaptı. Büyükada geçmişi olan Karateke, çok sayıda eserinin yanında III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri’nin de yazarlarından. Taş eserler arasında kitabeli ayna taşları da bulunuyor. Prof. Dr. Edhem Eldem’in de katkılarıyla, ağırlıklı bölümü 19. yüzyıla tarihlenen kitabelerin izi sürüldü ve hem etiketler hem de QR kodla ulaşılacak bilgiler müze internet sayfalarına aktarılarak, dönemin insan hikayeleriyle birleşti. Sergilenen eserlerin arka planında ise, “İstanbul ve Su” başlığıyla gerek İstanbul’un, gerekse Adalar’ın su ile ilişkisine dair bilgiler, resimler, çizimler ve gravürleri bir araya getiren bilgilendirici panolar bulunuyor.

Sergi künyesi:

“Çeşmeler, Süs Havuzları, Fıskiyeler – İstanbul ve Su”

Açılış: 23 Eylül 2023 Cumartesi, saat 17.00

Yer: Adalar Müzesi Bahçesi, Büyükada-İstanbul

Küratör: Hakan T. Karateke

Sergi Koordinatörü: Halim Bulutoğlu

İngilizce Çeviri: Melis Şeyhun Çalışlar

Fotoğraflar ve Çizimler: Adalar Müzesi Arşivi, Akillas Millas Arşivi, Hakan T. Karateke Arşivi, Gökhan Tan, Semiha Akpınar

Tasarım: Belma Saraççı, Ajans Medya

QR yerleştirme-tasarım: Murat Kezli