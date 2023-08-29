Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı! Adana Lezzet Festivali ne zaman başlayacak?

Adana'da her sene düzenlenen lezzet festivali bu sene 7.sine ev sahipliği yapacak. Adana Lezzet Festivali, yüzlerce lezzetin bir arada olduğu, dünyaca ünlü şeflerin buluştuğu, konserler ve etkinlikler ile uluslararası bir festival.

PEKİ ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

Adana'nın yerel ve geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtacak olan lezzet festivali 6-7-8 Ekim'de Adana Merkez Park'ta gerçekleşecek.