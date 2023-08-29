Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Açık hava sineması günleri başlıyor

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları eğlenceli aktivitelerle bir araya getirmek amacıyla Mersin Yenişehir Belediyesi bünyesinde açık hava sineması kuruluyor. Yenişehir’deki 11 kırsal mahallenin tamamında açık havada sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.

Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Açık hava sineması günleri başlıyor
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Daha önce mahallelere çocuk tiyatrosunu taşıyan ve gezici sinema günleri düzenleyen Mersin Yenişehir Belediyesi, kırsal mahallelere bu yıl da beyaz perde kuruyor. Hababam Sınıfı, Züğürt Ağa ve Neşeli Çiftlik filmleri ile Yenişehirliler hep birlikte açık havada keyifli bir yaz akşamı geçirme fırsatı yakalarken, Yenişehir Belediyesi filmleri izlemeye gelen vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır da ikram edecek.

Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Açık hava sineması günleri başlıyor - Resim : 1

MERSİN'DE SİNEMA KEYFİ YENİŞEHİR'DE YAŞANACAK!

Vatandaşları film gösterimlerine davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Göreve gelirken yönetim anlayışımızı oluşturduğumuz 6 temel ilkemizden biri ‘hemşerilik’ ilkesiydi. Hemşerilik ilkemiz çerçevesinde mahallelerde düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızı bir araya getirmek ve birlikte yaşama duygusunu en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Açık hava sineması günleri başlıyor - Resim : 2

Bugüne kadar onlarca sanat, spor ve dayanışma etkinliği düzenledik ve hemşerilerimizi bir araya getirdik. Mahallelere taşıdığımız sinema filmi gösterimleri de hem böyle bir gayeye hizmet ediyor hem de halkımızın keyifli vakit geçirmesine imkan sağlıyor. Vatandaşlarımız özellikle kırsal mahallelerimizde bazen günlük koşturmacanın içinde kendilerine vakit ayıramıyor. Bunun farkındayız, hemşerilerimiz için güzel bir etkinlik hazırladık” ifadelerini kullandı.

Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Açık hava sineması günleri başlıyor - Resim : 3

PEKİ AÇIKHAVA SİNEMASINDA HANGİ FİLMLER OLACAK?

Türk sinemasının sevilen komedi filmi Hababam Sınıfı, 1 Eylül’de Çavak, 4 Eylül’de Emirler, 10 Eylül’de ise Uzunkaş mahallelerinde gösterilecek. Çocuklara yönelik animasyon filmi Neşeli Çiftlik ise 3 Eylül’de Değirmençay, 5 Eylül’de Gökçebelen, 7 Eylül’de Karahacılı ve 9 Eylül’de Turunçlu mahallelerinde çocuklarla buluşacak. Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Züğürt Ağa filmi de 6 Eylül’de İnsu, 8 Eylül’de Kocahamzalı, 11 Eylül’de ise Çukurkeşlik Mahallesinde gösterilecek. Açık hava sinemaları çerçevesinde gösterilecek tüm filmler saat 20.00’de başlayacak.

Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Açık hava sineması günleri başlıyor - Resim : 4

29 Ağustos Salı televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir ?29 Ağustos Salı televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir ?Medya
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