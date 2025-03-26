AKM’de ara tatilde çocuklara sanat dolu atölyeler!
AKM, ara tatilde çocukları sanatla buluşturuyor! 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek atölyelerde, minik sanatseverler resim, müzik, dans ve el sanatlarıyla yaratıcılıklarını keşfedecek.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ara tatilde çocukları sanatla buluşturacak dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek atölyelere 4-11 yaş arası çocuklar katılabilecek.
AKM Çocuk Sanat Merkezi tarafından organize edilen etkinlikler, çocukların el becerilerini geliştirmelerine, yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve sanatı deneyimlemelerine olanak sağlayacak.
SANATIN FARKLI DALLARIYLA TANIŞACAKLAR
Program kapsamında, çocukların sanata olan ilgisini artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla resim, müzik, dans ve el sanatları alanlarında çeşitli atölyeler düzenlenecek. Atölyeler sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem de sanat yoluyla kendilerini ifade etme fırsatı yakalayacak.
DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILARDAN İLHAM ALACAKLAR
Ara tatil boyunca düzenlenecek etkinliklerde çocuklar, sanat tarihinin önemli isimlerinden ilham alarak kendi eserlerini üretecekler. İşte öne çıkan bazı atölyeler:
Yayoi Kusama’nın Benekleri Resim Atölyesi
Andy Warhol Baskı Resim Atölyesi
Antonio Vivaldi ile Konçerto Yolculuğu
Nurullah Berk’in Ayçiçekleri Resim Sanatı
Picasso ve Boğa Resim Atölyesi
Çaykovski ile Müziğin Kalbi
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
Füreya Koral Seramik Atölyesi
Mihri Müşfik Resim Sanatı Atölyesi
AKM Çocuk Sanat Merkezi’nden yapılan açıklamada, atölyelerin çocukların hayal gücünü güçlendirmeyi, gözlem yeteneklerini artırmayı ve sanata karşı ilgilerini pekiştirmeyi amaçladığı belirtildi. Ritimle, boyalarla ve çeşitli sanatsal malzemelerle tanışan çocuklar, sanatı yaşayarak öğrenecekler.
Kaynak: Anadolu Ajansı