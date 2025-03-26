AKM’de ara tatilde çocuklara sanat dolu atölyeler!

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ara tatilde çocukları sanatla buluşturacak dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek atölyelere 4-11 yaş arası çocuklar katılabilecek.

AKM Çocuk Sanat Merkezi tarafından organize edilen etkinlikler, çocukların el becerilerini geliştirmelerine, yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve sanatı deneyimlemelerine olanak sağlayacak.

SANATIN FARKLI DALLARIYLA TANIŞACAKLAR

Program kapsamında, çocukların sanata olan ilgisini artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla resim, müzik, dans ve el sanatları alanlarında çeşitli atölyeler düzenlenecek. Atölyeler sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem de sanat yoluyla kendilerini ifade etme fırsatı yakalayacak.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILARDAN İLHAM ALACAKLAR

Ara tatil boyunca düzenlenecek etkinliklerde çocuklar, sanat tarihinin önemli isimlerinden ilham alarak kendi eserlerini üretecekler. İşte öne çıkan bazı atölyeler:

Yayoi Kusama’nın Benekleri Resim Atölyesi

Andy Warhol Baskı Resim Atölyesi

Antonio Vivaldi ile Konçerto Yolculuğu

Nurullah Berk’in Ayçiçekleri Resim Sanatı

Picasso ve Boğa Resim Atölyesi

Çaykovski ile Müziğin Kalbi

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Füreya Koral Seramik Atölyesi

Mihri Müşfik Resim Sanatı Atölyesi

AKM Çocuk Sanat Merkezi’nden yapılan açıklamada, atölyelerin çocukların hayal gücünü güçlendirmeyi, gözlem yeteneklerini artırmayı ve sanata karşı ilgilerini pekiştirmeyi amaçladığı belirtildi. Ritimle, boyalarla ve çeşitli sanatsal malzemelerle tanışan çocuklar, sanatı yaşayarak öğrenecekler.