Ankara'da "Elazığ Tanıtım Günleri" başladı

Başkentte 4 gün sürecek Elazığ Tanıtım Günleri, AKM Millet Bahçesi'nde başladı. Elazığ Dernekler Federasyonunca düzenlenen tanıtım günlerinde stant açan esnaf, yöreye özgü ürünleri tanıttı. Etkinlik alanında stant kuran Mesut Arpacı, Elazığ'a özgü sekiz köşe şapka hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Ankara'da "Elazığ Tanıtım Günleri" başladı
Elazığ Tanıtım Günleri
Editör: Süleyman Daban

Başkentte 4 gün sürecek "Elazığ Tanıtım Günleri" etkinliğinde stand açan esnaf, yöreye özgü ürünlerini tanıtırken, Elazığ'a özgü sekiz köşeli şapkanın her köşesinin bir anlamı olduğunu söyleyen Arpacı, şu sözleri söyledi:

- Selçuklu sanatında sekizgenler önem arz eder. Kimi araştırıcılar sekiz köşe şapkanın bu motiften esinlendiğini ifade eder. Şapkanın sekiz köşesi, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, misafirperverlik, alçak gönüllülük, doğruluk gibi değerleri temsil eder.
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24 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzetleri Tanıtma Derneği Başkanı Güven Çiçek de etkinlikte Elazığ'da orcik adı verilen cevizli sucuk ve badem şekerinin özellikle ilgi gördüğünü ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

- Ankaralıları davet ediyoruz. Gelsinler Elazığ'ı tanısınlar.

Elazığlı 35 esnafın yöresel ürünleriyle katıldığı etkinlik, 24 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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