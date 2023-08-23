Antalya'da 12. Yörük Festivali hazırlıkları başladı! ''Yerli ve yabancı misafirlere yörük kültürümüzü tanıtmak istiyoruz''

12’inci Yörük Festivali organizasyon toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turan Aslan, Kemer’in yerel tarihçisi Ramazan Kar, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin’in katılımı ile Kemer Belediyesi’nde düzenlendi.

ANTALYA'DA 12. YÖRÜK FESTİVALİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI!

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Yörükler Derneği tarafından yapılacak olan festivalde, yörük kültürünü yaşatmak ve yörük kültürünü Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarının başında yer alan Kemer'e gelen yerli ve yabancı misafirlere de aktarabilmek amacıyla düzenlenecek etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



Yörük kültürünün önemine işaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, festivalin devamlılığını sağlamak için Kemer Belediyesi olarak ne gerekirse yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Yörük kültürünü markalaştırmak, Kemer'e gelen yerli ve yabancı misafirlere yörük kültürümüzü tanıtmak istiyoruz. Bu çerçevede belediyemizin de destekleri ile çok sayıda etkinlik planlaması yaptık. Tüm halkımızı festivalimize davet ediyoruz” dedi.

MUSTAFA ERTUĞRUL AKER PARKI’NDA DÜZENLENECEK!

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür eden Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turan Aslan da festivale tüm vatandaşları beklediklerini ifade ederek festival çerçevesinde düzenlenen yarışmalara yabancı misafirlerin de katılımını sağlamak istediklerini, yörük kültürünü markalaştırmak adına daha fazla etkinlik planlaması yaptıklarını söyledi.



15 Eylül 2023 Cuma akşamı saat 18:30’da Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenecek olan festivalde, TRT sanatçısı Uğur Önür sahne alacak. Festival çerçevesinde ayrıca folklor gösterileri, gelin alma, yerel sanatçılardan müzik konseri, keşkek ve ayran ikramının yanı sıra çeşitli yöresel oyunlar ve yarışmalar sergilenecek.