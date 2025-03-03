Aspendos Antik Kenti kazılarında Hermes heykeli bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Aspendos Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında, mermer bir Hermes heykeli bulundu.

Aspendos Antik Kenti kazılarında Hermes heykeli bulundu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Aspendos Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında, mermer bir Hermes heykeli bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 2024 sezonunda kazılarına başlanan anıtsal çeşmenin yıkıntıları arasında, Olympos’un baş tanrısı Zeus’un habercisi ve tanrıların en hızlısı olarak bilinen Hermes’i tasvir eden bir heykel bulundu.

Sağ elinde bir para kesesi, sol elinde ise omuzundan aşağı doğru sarkan peleriniyle birlikte tuttuğu kerykeionu (asası) ile betimlenen heykelin, sol ayağının yanında başı Hermes’e dönük bir koç figürü yer alıyor. Yazıtlı bir kaide üzerinde ayakta duran heykelin ağırlığı sol ayağına verilmiş, sağ ayağı ise dizden hafifçe kırılarak öne atılmış. Kaidesiyle birlikte toplam 1,65 metre yüksekliğe ulaşan eserin, stilistik özellikleri açısından Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait olduğu düşünülüyor.

Hermes heykelinin bulunduğu alanda, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite ile aşk tanrısı Eros’a ait olduğu değerlendirilen başlar da ortaya çıkarıldı. Heykellerin bölgeye özgü sanatsal üslupla işlendiği ve dönemin estetik anlayışını yansıttığı gözlemlendi.

Aynı bölgede av, vahşi doğa, hayvanlar ve doğa tanrıçası Artemis ile adalet, denge, kader ve intikamın sembolü Nemesis’e ait olduğu düşünülen gövde parçaları da gün yüzüne çıkarıldı.

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