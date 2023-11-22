Asya Mutfağının En İyi Salataları! Türkiye'den O Salata Listede Yerini Alıyor

Asya mutfağını duyunca aklımıza çok zengin yemek kültürü geliyor. Bizde dünyanın en popüler yemek uygulamalarında oylamaları dikkate alarak ve şeflerin seçtiği en popüler Asya mutfağına ait salata çeşitlerini listeledik. Tabi ki Türkiye'den o salata da listede yerini alıyor. Asya mutfağının en iyi 10 salatası...

10. Goma Wakame - Japonya

Wakame salatası, geleneksel bir Japon salatasıdır. Salatanın birçok çeşidi olmakla birlikte genellikle wakame yosunu, soya sosu, mirin, susam yağı, yuzu suyu, rendelenmiş zencefil, susam, pirinç sirkesi ve acı pul veya kırmızı biber ile hazırlanır.

9. Piyaz - Türkiye

Piyaz, geleneksel bir Türk salatasıdır. Ülkenin çoğunda kuru fasulye, maydanoz, soğan ve sumaktan yapılan bir yemek için kullanılan genel bir terimdir. Antalya'da ise piyaz, tahin, limon suyu ve sirkeden oluşan zengin ve yumuşak bir sos da içerir.

Fasulyenin üzerine sos konur ve yemek genellikle doğranmış domates, dilimlenmiş soğan, haşlanmış yumurta, zeytinyağı ve maydanoz ile süslenir. Piyaz, genellikle köfte ve benzeri ızgara etlerin yanında yenir ancak meze çeşitleri arasında da yer alabilir.

8. Saengchae - Güney Kore

Saengchae, baharatlı bir sosla kaplanmış dilimlenmiş taze sebzelerle yapılan çeşitli salataları belirtmek için kullanılan Korece bir terimdir. Yemeğin en yaygın çeşidi dilimlenmiş daikon turpu ile yapılır, ancak salatalık saengchae'nin yanı sıra marul, lahana ve et veya deniz ürünleri eklenmiş versiyonları da popülerdir, sos genellikle gochugaru biber gevreği veya gochujang biberini birleştirir. salça, tuz, sarımsak, sirke veya balık sosu.

Bu salatalar tipik olarak garnitür (banchan) olarak servis edilir ve geleneksel olarak susam veya dilimlenmiş yeşil soğan ile süslenir.

7. Sunomonı - Japonya

Sunomono, sirke ve soya sosundan oluşan hafif tatlandırılmış bir sosla tatlandırılmış popüler bir Japon salatalık salatasıdır. Basit ve canlandırıcı, ince dilimlenmiş salatalıkların yanı sıra deniz ürünleri, deniz yosunu şeritleri veya kızarmış susam tohumları gibi çeşitli diğer malzemeleri içerebilir.

Genellikle meze veya hafif bir garnitür olarak servis edilir.

6. Yusheng - Çin

Genellikle Çin Yeni Yılı kutlamalarında tüketilen yusheng, çiğ balık dilimleri ve kıyılmış sebzelerin baharatlarla tatlandırılması ve yer fıstığı, susam gibi çeşitli soslarla yapılan lezzetli bir salatadır. Çanak ayrıca, çoğunlukla erik sosu ve susam yağından oluşan yusheng sosuyla tatlandırılır.

Yemeğin kökenleri güney Çin'e kadar izlenebilir, ancak günümüzde, özellikle yemek 1960'larda Singapur'da yeniden popüler hale geldiğinden beri, yemek ağırlıklı olarak Singapur ve Malezya'da yaşayan Çinliler tarafından yenir. Yusheng tipik olarak çok servisli bir akşam yemeğinde meze olarak sunulur ve çok tuhaf bir şekilde servis edilir. Lo hei olarak bilinen bir törende, her malzeme tabağa eklenirken, masanın etrafında toplanan insanlar ilgili uğurlu selamlar söylerler.

5. Gado Gado - Endonezya

Gado-gado, karışık salatanın Endonezya versiyonudur. Genellikle çeşitli sebzeler, yumurtalar, tempeh ve tofudan oluşur. Sebzeler genellikle hafifçe kaynatılır, cevizli bir sosla karıştırılır ve ardından çıtır karides krakerlerinin eklenmesiyle tamamlanır.

Sos geleneksel olarak kaju fıstığı ile yapılırdı, ancak daha düşük fiyat ve bulunabilirlik nedeniyle, yer fıstığı günümüzde daha sık kullanılmaktadır. Yemek, Endonezya sokak yemeklerinin gerçek bir temsilcisidir ve 16. yüzyıldan beri Endonezya kültüründe mevcuttur.

Jakarta'nın yerli halkı arasında ortaya çıktı, ancak bugün Endonezya'nın her yerinde bulunabilir. Gado-gado kendi başına tam bir yemek olabilir, ancak pirinç, pirinç krakerleri veya tavuk eklenerek de güçlendirilebilir. Bu klasik Endonezya sokak yemeği, genellikle sokak satıcıları tarafından veya işportacı merkezlerinde satılır ve kahvaltı, öğle veya akşam yemeklerinde servis edilebilir.

4. Kısır - Türkiye

Kısır, ince bulgur, domates, nane, sarımsak, maydanoz ve limon suyu veya ekşi nar ekşisi ile yapılan klasik bir Türk salatasıdır. Salatayı daha baharatlı hale getirmek için genellikle kırmızı biber gevreği eklenir. Limon suyu tipik olarak Türkiye'nin kuzeybatısında kullanılırken, nar ekşisi daha çok ülkenin güneydoğusunda kullanılır.

Salata, büfeler ve mezeler için idealdir, ancak genellikle çeşitli mangalda et yemeklerinin garnitür olarak da kullanılır. Geleneksel olarak soğuk veya oda sıcaklığında servis edilir.

3. Fattoush - Lübnan

Fattoush, malzemelerin geri kalanının üzerine inşa edildiği bir temel olarak geleneksel pide ekmeği ile yapılan basit bir salatadır. Pide ekmeği yırtılır veya küçük ısırık büyüklüğünde parçalar halinde kesilir, ardından kızartılır, ızgara yapılır veya kızartılır. Daha sonra marul, turp, çıtır salatalık, çeri domates veya normal domates, biber, soğan ve (bazen) sarımsak gibi çeşitli sebzelerle karıştırılır.



Tüm malzemeler doğranır ve parçalar halinde kesilir ve en yaygın olarak nane ve maydanoz olmak üzere bol miktarda bitki ile karıştırılır. Bu otantik salataya son dokunuş, genellikle zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisi ile yapılan sostur. Çıtır çıtır pide ekmeğinin yanındaki ana malzeme, Levanten bölgesinde yaygın olarak kullanılan bir baharat olan sumaktır.

Sumak sosa eklenebilir ve genellikle hazırlanmış bir salatanın üzerine serpilir. Yemeğe, taze bitki ve sebzelerin yumuşak tatları ve aromalarıyla mükemmel uyum sağlayan hafif ekşi bir tat ve lezzet verir. Orijinal fattuş çok yönlüdür ve diğer yaygın eklemeler arasında gevrek nar taneleri, zeytinler, yoğurt ve beyaz peynir yer alabilir.

Lübnan, Suriye, İsrail, Filistin, Ürdün ve Irak'ta sıklıkla yenen en ünlü salatalardan biridir. Bu serinletici salata, yıldız malzeme olarak bayat pide veya başka herhangi bir gözleme kullanan, popüler olarak fattat adı verilen bir yemek grubuna aittir.

2. Tabbouleh - Lübnan

Tabbouleh, temel olarak taze, ince kıyılmış maydanoz yaprakları, zeytinyağı, bulgur ve kıyılmış nane yaprakları ile yapılan, genellikle salata olarak kabul edilen, çıtır ve çiğnenebilir dokulu, renkli bir Lübnan ulusal yemeğidir. Tabbouleh'de kullanılan yenilebilir otların Orta Çağ'dan beri Araplar tarafından tüketildiği Lübnan ve Suriye dağlarında ortaya çıkmıştır.

Genellikle meze olarak servis edilir, bazen pide, babaganuş veya humus eşlik eder. Salataya doğranmış kırmızı domates, doğranmış salatalık, taze limon suyu ve kıyılmış soğan eklenerek keskin bir tat elde edilebilir. Tadını iyileştirmek için servis yapmadan önce tabbouleh'i birkaç saat soğutmak en iyisidir.

Serinletici tatları sıcak bir yaz günü için idealdir. Bulgur ise zengin lif, protein ve mineral kaynağı olarak tabbouleh'i Lübnan'ın en sağlıklı yemek seçeneklerinden biri yapar. Tabbouleh o kadar popüler ki, her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanan kendi günü bile var.

1. Som Tam - Tayland

Som tam, çoğunlukla Tayland'ın (Isaan) kuzeydoğu kısmıyla ilişkilendirilen yeşil bir papaya salatasıdır, ancak genellikle ilk kez Laos'ta ortaya çıktığı öne sürülür. İnce yeşil papaya şeritlerinin yanı sıra, bu salata genellikle kavrulmuş yer fıstığı, yeşil fasulye, domates ve tipik olarak sarımsak, acı biber, balık sosu, kurutulmuş karides, hurma şekeri ve limon veya demirhindi suyu ile yapılan keskin bir sos içerir.

Çeşitleri boldur ve çeşitli eklemeler içerebilir. Sos, diğer birçok kombinasyonda da görünebilir ve tatlılık ve müstehcenlik açısından önemli ölçüde değişebilir. Çok sayıda restoran ve sokak tezgahı, müşterilerin tercih ettikleri çeşitliliği seçmelerine ve malzemeleri tercihlerine göre ayarlamalarına olanak tanır.

Bu serinletici yemeğin Tayland'ın kuzeyinde mi, daha doğrusu Isaan bölgesinde mi icat edildiği, yoksa orijinal bir Lao yaratımı mı olduğu hala net değil. Birçoğu, öncelikle bol miktarda papaya kullanmak için icat edildiğine ve orijinal formunun, çoğunlukla baharatlı biber tatlarına dayandığı için hurma şekeri kullanmadığına inanıyor.

Menşei ne olursa olsun, bu basit salata dünya çapında popülerlik kazandı ve dünyanın dört bir yanındaki geleneksel Tayland restoranlarının menülerinde bulunabilir. Ana yemek olarak ya da pilav, ızgara et ya da marine edilmiş balıkların tamamlayıcısı olarak tüketilebilir.