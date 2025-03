BALKANCISCO: Balkan müziği San Francisco sokaklarında

Türk yönetmen Tuğrul Sarıkaya’nın yönetmenliğini yaptığı BALKANCISCO, Amerika’nın San Francisco kentinde Balkan müziğine duyulan ilgiyi konu alan çarpıcı belgesel ile dikkat çekti. Film, müziğin sınırları aşan gücünü gözler önüne sererken, binlerce kilometre uzaktaki iki farklı kültürel coğrafyanın ritimler aracılığıyla nasıl buluştuğunu anlatıyor. San Francisco’da Balkan müziğine duyulan bu ilginin kökenlerini araştıran belgesel, bu müziğin nasıl evrim geçirdiğini, Amerikalılar tarafından nasıl benimsendiğini ve farklı kültürel geçmişlere sahip insanları nasıl bir araya getirdiğini inceliyor.

ÜÇ TÜRK SİNEMACININ ORTAK HAYALİ

BALKANCISCO, üç arkadaşın hayal gücü ve tutkusu ile hayat buldu. Yönetmen Tuğrul Sarıkaya, belgeselin başından sonuna kadar hikâyeyi şekillendirirken, Duygu Gün hem başrolü hem de yaratıcı prodüktörlüğü üstlendi. Filmin görsel dünyasını oluşturan Özgen Göksoy ise görüntü yönetmenliğiyle projeye imzasını attı. Üç Türk sinemacı, bu belgeselde birlikte üretmenin gücünü ortaya koyarak, San Francisco’daki Balkan müziği kültürünü beyaz perdeye taşıdı. Belgeselin ana karakteri olan Duygu Gün, San Francisco’da tesadüfen bir Balkan müzik orkestrasıyla karşılaşarak bu müziğin Amerika’daki etkisini keşfetmeye başlıyor. Balkan müziğine olan bu beklenmedik ilginin ardındaki hikâyeyi anlamak için yola çıkan Gün, Balkan Sundays ve Kafana Balkan gibi etkinliklere katılarak kültürel etkileşimin derinliklerine iniyor. Belgesel, Balkan müziğinin Amerika’daki dönüşümünü de mercek altına alıyor. 1970’lerde küçük bir grup insanın entelektüel merakıyla başlayan bu müzik akımı, yıllar içinde elektronik ve modern öğelerle harmanlanarak gençler arasında popüler bir kültürel fenomen hâline gelmiş durumda.

DÜNYA ÇAPINDA TAKDİR VE ÖDÜLLER

BALKANCISCO, gösterildiği uluslararası festivallerde büyük ilgi gördü ve birçok ödüle layık görüldü. İşte filmin kazandığı bazı ödüller: l World of Film International Festival Glasgow (2023): Balkan Cinema Film Ödülü (İskoçya) l San Francisco International New Concept Film Festival (2024): Harika Belgesel Film Ödülü (ABD) l ReelHeART International Film and Screenplay Festival (2024): En İyi Müzikle Alakalı Film (KANADA) l Berlin International Art Film Festival (2023): En İyi Belgesel Ödülü (Almanya) l Chicago Women Film Fest (2023): En İyi Prodüktör Ödülü (ABD) l International Music Video Underground (2024): ): En İyi Müzikle Alakalı Belgesel Ödülü (FRANSA) l Hollywood’un Yeni Yönetmenleri (2024): Onur Ödülü (Honorable Mention) (ABD) l Bridges International Film Festival (2024): Onur Ödülü (Honorable Mention) (Yunanistan) Ayrıca DokuBaku, San Francisco Frozen Film Festival, Ierapetra Belgesel Ödülleri, PRVI KADAR International Film Festival ve TRT Belgesel Ödülleri gibi prestijli festivallerde özel seçkiye alınarak gösterildi.

MÜZİĞİN KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİREN ROLÜ

BALKANCISCO, müziğin yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda kültürel etkileşimin ve topluluklar arasındaki bağların güçlenmesinde oynadığı kritik rolü vurguluyor. Belgeselde, Balkan müziğinin doğduğu topraklarda bazen ayrışmalara neden olurken, yurt dışında yaşayan Balkan toplulukları için birleştirici bir unsur hâline geldiğine dikkat çekiliyor. San Francisco’da Balkan müziğine duyulan ilginin tarihsel bağlarını ve dönüşümünü gözler önüne seren BALKANCISCO, müziğin insanları bir araya getirme gücünü kanıtlayan bir yapım olarak izleyiciyle buluştu. BALKANCISCO, müziğin evrenselliğini keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir belgesel.

