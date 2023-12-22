Beyaz Perdede Bu Hafta Hangi Filmler Var? İşte Vizyona Giren Filmler

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona giriyor.

"Aquaman ve Kayıp Krallık": Film, Jason Momoa, Patrick Wilson ve Amber Heard’lı usta oyuncu kadrosuyla Aquaman'in intikam arayışı içinde olan Black Manta ile olan savaşını konu ediniyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu senaryosunu ise Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı "Kadınlara Mahsus", kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 8 kadının hikayesini işliyor.

Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesinin anlatıldığı Ferrari, haftanın öne çıkan yapımlarından.

Haftanın yorgunluğunu biraz da gülerek atlatalım diyenler için Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğinde vizyona giren komedi filmi "Cenazemize Hoş Geldiniz" ve "Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri" sizleri kahkaha tufanının içine çekmeye hazırlanıyor.

Ön gösterimi Tokya Uluslararası Film Festivali'nde yapılan Melisa Önel'in yeni filmi "Aniden" 40 yaşında, bir anda koku duyusunu kaybeden bir kadının tekrardan kendini bulabilmek için bir anda ortadan kaybolmasını anlatıyor.

Korku türü sevenlerin ilgisini çekebilecek yerli yapım Dejar; Cin vahşeti filminin yönetmenliğini Raziye Sultan üstleniyor.

Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek "Orman Çetesi: Dünya Turu" büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi'nin maceralarını, sürrükleyici hikayesiyle sunuyor.