Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 8. durağı İstanbul. Festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine kadar binlerce etkinlik düzenlenecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Başlıyor

İstanbullular bu festivalle kültür ve sanata doyacak.... Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin çıkış noktası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yıl dördüncü kez düzenleniyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 8. durağı İstanbul olarak planlandı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtımı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Nevşehir Kapodokya'dan bugüne kadar yapılan etkinlikler kısa belgesel gösterimiyle sunuldu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon sonrası dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Valery Gergiev'in konserleri Münih ve New York'ta iptal edilmişti. Rus müziği ve sanatı Batı tarafından hedef alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünyaca ünlü Rus şefi Beyoğlu Kültür Yolu festivali için İstanbul'a çağırdı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Resim : 1Belgesel gösterimi sonrası kameralar karşısına geçen Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin ayrıntılarını paylaştı. Festival, dünyaca ünlü sanatçıların sahne alacağı açılışla başlayacak, açık hava konserleriyle, opera ve müzikal maraton yaşanacak.

Reyting Rekortmeni Kuruluş Osman Ekranlarda Yerini Alıyor!Reyting Rekortmeni Kuruluş Osman Ekranlarda Yerini Alıyor!Medya
# beyoğlu # Beyoğlu Kültür Yolu # festival
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