"Biletix Yılın En İyileri" açıklandı: DBL Entertainment’e iki ödül!

Türkiye'nin en prestijli etkinlik ödüllerinden biri olan “Biletix Yılın En İyileri” sahiplerini buldu. Bu yıl 55 bin kişinin katıldığı anketlerde DBL Entertainment, iki önemli ödül kazandı.

55 bin kişinin oy kullandığı anketlerde DBL Entertainment, ünlü tenor Andrea Bocelli konseriyle "Yılın En Beğenilen Etkinliği" ve Yalın'ın 20. müzik yılına özel Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konserle "Yılın En Beğenilen Konseri" ödüllerine layık görüldü.

UNUTULMAZ ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

DBL Entertainment, yeni yılda da dünyaca ünlü sanatçıları Türkiye’de ağırlamaya devam edecek. 2025 etkinlik takvimine göre 23 Nisan’da ünlü komedyen Trevor Noah, Volkswagen Arena’da sahne alacak. 7 Ekim’de ise dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams, Festival Park Yenikapı’da hayranlarıyla buluşacak.

