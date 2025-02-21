"Biletix Yılın En İyileri" açıklandı: DBL Entertainment’e iki ödül!

Biletix tarafından düzenlenen ve 55 bin kişinin oy kullandığı “Biletix Yılın En İyileri” ödüllerinde DBL Entertainment iki ödüle layık görüldü. Şirket, Andrea Bocelli ve Yalın konserleriyle büyük başarı yakaladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Biletix Yılın En İyileri" açıklandı: DBL Entertainment’e iki ödül!
Yayınlanma:

Türkiye'nin en prestijli etkinlik ödüllerinden biri olan “Biletix Yılın En İyileri” sahiplerini buldu. Bu yıl 55 bin kişinin katıldığı anketlerde DBL Entertainment, iki önemli ödül kazandı.

55 bin kişinin oy kullandığı anketlerde DBL Entertainment, ünlü tenor Andrea Bocelli konseriyle "Yılın En Beğenilen Etkinliği" ve Yalın'ın 20. müzik yılına özel Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konserle "Yılın En Beğenilen Konseri" ödüllerine layık görüldü.

UNUTULMAZ ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

DBL Entertainment, yeni yılda da dünyaca ünlü sanatçıları Türkiye’de ağırlamaya devam edecek. 2025 etkinlik takvimine göre 23 Nisan’da ünlü komedyen Trevor Noah, Volkswagen Arena’da sahne alacak. 7 Ekim’de ise dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams, Festival Park Yenikapı’da hayranlarıyla buluşacak.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz merakla beklenen “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nın detaylarını açıkladıEmlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz merakla beklenen “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nın detaylarını açıkladıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Ölü sayısı 65’e yükseldi
Ulusal Kanal, dijital atılımı ile 1 milyon aboneye ulaştı
İstanbul'da bu gece zorlu olacak!
Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasına soruşturma!
Uzmanlar aşı ve hijyen uyarısı yapıyor!
FETÖ’nün döner zinciri ağı çöktü
1,6 milyon hız ihlali yapıldı, denetimler artıyor
Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da sınav ve kurslar ertelendi
Çok Okunanlar
İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! 2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi!
Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar
Akaryakıta gece yarısı zammı! Akaryakıta gece yarısı zammı!