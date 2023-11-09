Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Sezonunu Açtı
Bursa 2023-2024 Kültür ve Sanat Sezonu'nu açtı. "Kültür ve sanat herkes için her yerde" sloganıyla kentin kültürel hayatına değer katılıyor.
Kültür ve sanat için seferber olundu. Kent adeta açık hava galerisi haline geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2023-2024 kültür sanat sezonunun açılışı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geniş kültür yelpazesiyle Bursa'nın turizme olan katkılarına vurgu yaptı. Çocuklara yönelik olarak düzenlenen bir çok etkinlik ve çalışmalar da projede yer alıyor. Birbirinden renkli görüntülerle hazırlanan tanıtım videolarının izletildiği tören müzikal şölenlerle de tamamlandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi