Büyüleyici Müzikal Yolculuk "1923" Zorlu PSM Sahnesi'nde

100 kişilik kadrosuyla, tarihimize ışık tutan destansı hikayesiyle kalplerimize dokunacak müzikalin biletleri ise Türkiye’nin en kapsayıcı online etkinlik biletleme platformu Biletinial’da.

Genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sane tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde anlatan “1923 Müzikali”, 100 kişilik oyuncu kadrosuyla seyirci karşısında. 28 Aralık’ta İstanbul Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenecek eşsiz gösterinin biletleri, Türkiye’nin en büyük ve kapsayıcı online etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışa çıktı.

Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapurunda bulurlar. Bandırma'yı sarsan dalgalardan Meclis'in açılışına, Büyük Taarruz'dan Cumhuriyet'in ilanına uzanan kahramanlık destanı işte böyle başlıyor.

İşte bu kahramanlık destanı, görkemli bir şekilde sahneye taşınıyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yapımcılığını üstlendiği, Yekta Kopan’ın hikayesini yazdığı müzikalin yönetmenliğini Mehmet Ergensld Lerzan Pamir üstleniyor.