Çağdaş İtalyan Sinemasının Dikkat Çeken Yapımları İstanbul'da İzleyiciyle Buluşuyor

İstanbullu sinemaseverler, Çağdaş İtalyan sinemasıyla buluşuyor. Beyoğlu İtalyan Kültür Merkezi'nin Tiyatro Salonu'nda 27 Kasım'da başlayan "14.İtalyan Sinema Buluşmaları "adlı etkinlik İtalya'nın Oscar adaylı, ödüllü filmleriyle sinemaseverlerle buluşacak.

3 Aralık'a kadar sürmesi planlanan etkinlikte sıradışı yapımlar var. Ayrıca, animasyonlar ve göçebe hayatlara değinen toplumsal konulu filmler de gösterilecek.

İtalyan Kültür Merkezi Casa Di İtalia Tiyatro salonundaki gösterimlere, rezarvasyon gerekmeksizin ücretsiz katılım sağlanabiliyor.

Sinematek/Sinemaevi Kadıköy'de gösterimlerin biletleri ise salonun internet sitesinden ve gişesinden temin edilebilecek.