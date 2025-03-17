Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Balkan Orchestra aynı sahneyi paylaşacak!

Türk müziğinin en sevilen isimlerinden Candan Erçetin, Balkan müziğinin dünyaca ünlü temsilcilerinden Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGBO) ile aynı sahnede buluşmaya hazırlanıyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

BGBO’nun coşkulu Balkan ezgileri ve Candan Erçetin’in duygulu yorumuyla sahnede eşsiz bir müzik şöleni sunulacak.

Balkan müziği ve etnik melodileri modern dokunuşlarla harmanlayan BGBO, sahnedeki enerjisi ve çarpıcı performanslarıyla dikkat çekiyor. Candan Erçetin ise Fransızca, Yunanca ve Balkan dillerindeki repertuvarı ve güçlü sesiyle bu özel konseri daha da unutulmaz kılacak.

29 Mayıs’ta gerçekleşecek konser için biletler satışa sunuldu.