Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Balkan Orchestra aynı sahneyi paylaşacak!

Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin, dünya çapında ünlü Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ile 29 Mayıs'ta unutulmaz bir konser verecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Balkan Orchestra aynı sahneyi paylaşacak!
Yayınlanma:

Türk müziğinin en sevilen isimlerinden Candan Erçetin, Balkan müziğinin dünyaca ünlü temsilcilerinden Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGBO) ile aynı sahnede buluşmaya hazırlanıyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

BGBO’nun coşkulu Balkan ezgileri ve Candan Erçetin’in duygulu yorumuyla sahnede eşsiz bir müzik şöleni sunulacak.

Balkan müziği ve etnik melodileri modern dokunuşlarla harmanlayan BGBO, sahnedeki enerjisi ve çarpıcı performanslarıyla dikkat çekiyor. Candan Erçetin ise Fransızca, Yunanca ve Balkan dillerindeki repertuvarı ve güçlü sesiyle bu özel konseri daha da unutulmaz kılacak.

29 Mayıs’ta gerçekleşecek konser için biletler satışa sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

candan erçetin
Günün Manşetleri
25 yıl önce Öcalan'a yazdığı tarihi mektup
Cenevre öncesi Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı
Türkiye genelinde dev operasyon
Bahçeli'den DEM Parti'nin ziyareti öncesi açıklama
Vatan Partisi'nden ABD'nin Yemen saldırısına tepki
Sosyal medyada fal ve astrolojiye vergi incelemesi!
Meteoroloji’den fırtına uyarısı
Çiftçiler mağdur mazot ve gübre destekleri neden ödenmiyor?
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
4 yaşındaki Melike'nin korkunç ölümü! 4 yaşındaki Melike'nin korkunç ölümü!
25 yıl önce Öcalan'a yazdığı tarihi mektup 25 yıl önce Öcalan'a yazdığı tarihi mektup