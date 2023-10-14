Çatalhöyük'te Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray illerinde devam eden arkeolojik kazılar, geçmişle bugün arasında köprü kuruyor. Konya'daki Çatalhöyük, Kubadabad Saray Külliyesi ve Savatra Antik Kenti, Aksaray'daki Mokissos Antik Kenti ile Afyonkarahisar'daki Apameia ve Amorium antik kentlerinde yapılan çalışmalar sonucu yeni eserler gün yüzüne çıkıyor.

Tarihi Kazılarda Geçmiş Aydınlatılıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük, insanlık tarihine 9 bin yıl öncesinden ışık tutuyor. Aksaray'ın Helvadere beldesinde Hasan Dağı eteklerine kurulan Mokissos Antik Kenti, eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra anıtsal Roma mezarları, 4. asırdan 7. yüzyıla kadarki kagir kiliseleriyle tarihin derinliklerini yansıtıyor. Apameia Antik Kenti Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alır ve döneminin en önemli ticaret merkezi olan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıyor. Üç ayrı kentte yapılan tarihi kazıların bilim insanları tarafından gün ışığına çıkarılmaya devam edecek.