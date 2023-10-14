Çatalhöyük'te Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Konya'daki Çatalhöyük ve bölgedeki arkeolojik kazılarda binlerce yıllık tarihin izleri ortaya çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Çatalhöyük, 9 bin yıl öncesine dair yeni ipuçları vermeye devam ediyor.

Çatalhöyük'te Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor
Son Güncelleme:

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray illerinde devam eden arkeolojik kazılar, geçmişle bugün arasında köprü kuruyor. Konya'daki Çatalhöyük, Kubadabad Saray Külliyesi ve Savatra Antik Kenti, Aksaray'daki Mokissos Antik Kenti ile Afyonkarahisar'daki Apameia ve Amorium antik kentlerinde yapılan çalışmalar sonucu yeni eserler gün yüzüne çıkıyor.

Tarihi Kazılarda Geçmiş Aydınlatılıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük, insanlık tarihine 9 bin yıl öncesinden ışık tutuyor. Aksaray'ın Helvadere beldesinde Hasan Dağı eteklerine kurulan Mokissos Antik Kenti, eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra anıtsal Roma mezarları, 4. asırdan 7. yüzyıla kadarki kagir kiliseleriyle tarihin derinliklerini yansıtıyor. Apameia Antik Kenti Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alır ve döneminin en önemli ticaret merkezi olan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıyor. Üç ayrı kentte yapılan tarihi kazıların bilim insanları tarafından gün ışığına çıkarılmaya devam edecek.

Silopi'de Yer Fıstığı Şenliği DüzenlendiSilopi'de Yer Fıstığı Şenliği DüzenlendiYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# göbeklitepe çatalhöyük # Konya
Çok Okunanlar
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Skandal Görüntüler!
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Skandal Görüntüler!
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası!
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası!
Bolu Depremle Sallandı
Bolu Depremle Sallandı
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Gerçekleşen Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Gerçekleşen Depremler...
Türkiye Letonya Maçı Ne Zaman?
Türkiye Letonya Maçı Ne Zaman?
Öne Çıkanlar ABD'den Türkiye'ye dost olur mu? Halka sorduk! İşte o cevaplar... ABD'den Türkiye'ye dost olur mu? Halka sorduk! İşte o cevaplar... Silivri'de Yangın! Silivri'de Yangın!