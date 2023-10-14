Silopi'de Yer Fıstığı Şenliği Düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Yer Fıstığı Hasat Şenliği" yapıldı, yer fıstığı hasat edildi. Ortak hedef, Silopi'de üretimi artırmak.

Silopi'de Yer Fıstığı Şenliği Düzenlendi
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Şırnak yer fıstığı hasadını, şenliğe çevirdi. Yer Fıstığı Hasat Şenliği, büyük ilgi gördü.

Şenliğe, Vali Cevdet Atay, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, bazı kurumların yöneticileri ve çiftçiler katıldı.

Vali Atay, yaptığı konuşmada, 65 bin dekarda üretilen yer fıstığında 25 bin ton rekolte beklediklerini aktardı.

Türkiye'de yetiştirilen yer fıstığının yüzde 11'i Silopi Ovası'ndan karşılanıyor.

Sillopi halkı, yer fıstığı üretiminde 3. sırada yer alan Silopi'nin üretim miktarını artırmak hedefinde olduklarını vurguladı.

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# şırnak # silopi # yer fıstığı
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