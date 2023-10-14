Antalya'da 112 Acil Servis Aramalarının Yüzde 64'ü Gereksiz Çıktı

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi, ihbarları hızla değerlendirerek ekiplerin zamanında müdahalesini sağlıyor.

Çağrı merkezi personeli, büyük çoğunluğu gereksiz olarak kayıtlara geçen aramalar nedeniyle zorluk yaşıyor.

Bu yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon aramanın yüzde 64'ü gereksiz olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu aramalar nedeniyle de ekipler asıl ihtiyacı olanların imdadına yetişmede zaman kaybı yaşadı.

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, merkezde 112'nin bünyesinde 76, diğer kurumlarla birlikte 350 personelin hizmet verdiğini söyledi.