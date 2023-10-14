Antalya'da 112 Acil Servis Aramalarının Yüzde 64'ü Gereksiz Çıktı

Hayat kurtaran 112 Acil Servis Hattı ne yazık ki yok yere meşgul ediliyor. Antalya'da bu yıl 9 aylık dönemde 2,5 milyon çağrıya cevap verildi. Bu ihbarlardan yüzde 64'ü asılsız çıktı.

Antalya'da 112 Acil Servis Aramalarının Yüzde 64'ü Gereksiz Çıktı
Son Güncelleme:

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi, ihbarları hızla değerlendirerek ekiplerin zamanında müdahalesini sağlıyor.

Çağrı merkezi personeli, büyük çoğunluğu gereksiz olarak kayıtlara geçen aramalar nedeniyle zorluk yaşıyor.

Bu yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon aramanın yüzde 64'ü gereksiz olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu aramalar nedeniyle de ekipler asıl ihtiyacı olanların imdadına yetişmede zaman kaybı yaşadı.

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, merkezde 112'nin bünyesinde 76, diğer kurumlarla birlikte 350 personelin hizmet verdiğini söyledi.

Filistin Sorununa Bakan Filmler! Sanatın Gücüyle Filistin Gerçeği Dile GetiriliyorFilistin Sorununa Bakan Filmler! Sanatın Gücüyle Filistin Gerçeği Dile GetiriliyorKültür Sanat
# antalya # 112 Acil
Çok Okunanlar
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Skandal Görüntüler!
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Skandal Görüntüler!
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası!
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası!
Bolu Depremle Sallandı
Bolu Depremle Sallandı
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Gerçekleşen Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Gerçekleşen Depremler...
Türkiye Letonya Maçı Ne Zaman?
Türkiye Letonya Maçı Ne Zaman?
Öne Çıkanlar Üniversitelinin en büyük sorunu: Barınma! Üniversitelinin en büyük sorunu: Barınma! Silivri'de Yangın! Silivri'de Yangın!