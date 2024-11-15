Çatalhöyük'ten kaçırılmıştı! O heykelcik, Konya'ya getirildi

Kısa bir süre Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen heykelcik, daha sonra Konya Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Şu anda ise Uluslararası Kültür Varlığı Yasadışı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan, sergi açılışında Anadolu’nun kültürel mirasının korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bugün sergimizde 1960’lı yıllarda Çatalhöyük’ten kaçırılan bir eseri sergiliyoruz. Uzun süren çabalarımız sonucunda ABD’den Türkiye’ye kazandırdık," dedi. Türkan ayrıca, Ana Tanrıça heykelciğinin yanı sıra jandarma ve polis tarafından ele geçirilen bazı eserlerin de müzede görülebileceğini belirtti.

Açılışın ardından davetliler ve vatandaşlar sergiyi gezerek eserleri inceledi.