Çatalhöyük'ten kaçırılmıştı! O heykelcik, Konya'ya getirildi

ABD'deki Shelby White koleksiyonunda yer alan tarihi heykelcik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları sayesinde Türkiye'ye geri getirildi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Çatalhöyük'ten kaçırılmıştı! O heykelcik, Konya'ya getirildi
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Kısa bir süre Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen heykelcik, daha sonra Konya Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Şu anda ise Uluslararası Kültür Varlığı Yasadışı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan, sergi açılışında Anadolu’nun kültürel mirasının korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bugün sergimizde 1960’lı yıllarda Çatalhöyük’ten kaçırılan bir eseri sergiliyoruz. Uzun süren çabalarımız sonucunda ABD’den Türkiye’ye kazandırdık," dedi. Türkan ayrıca, Ana Tanrıça heykelciğinin yanı sıra jandarma ve polis tarafından ele geçirilen bazı eserlerin de müzede görülebileceğini belirtti.

Açılışın ardından davetliler ve vatandaşlar sergiyi gezerek eserleri inceledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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