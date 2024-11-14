Pos cihazlarında yeni dönem: Uygulamayanlara ceza var!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeme yöntemlerinde yeni döneme geçileceğini duyurdu. Bakanlık yarından itibaren kartı ödemelerin yeni nesil cihazlarla yapılmasını zorunlu kıldı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Pos cihazlarında yeni dönem: Uygulamayanlara ceza var!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeme yöntemlerinde yeni döneme geçileceğini duyurdu. Bakanlık yarından itibaren kartı ödemelerin yeni nesil cihazlarla yapılmasını zorunlu kıldı. Ancak İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, düzenlemenin yıl sonuna kadar ertelenmesi için bakanlıkla görüştüklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla tüm kartlı ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (ÖKC) üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı, 15 Kasım 2024 tarihine kadar mevcut POS cihazlarının bankalar tarafından geri çekilmesini ve yeni nesil cihazlara geçilmesini talep ederken, aksi durumda bankalar ve işletmelere cezai yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

BİRÇOK BANKA HENÜZ HAZIR DEĞİL

Ancak birçok bankanın yazılım altyapısını henüz tamamlayamadığı ve özellikle döviz tahsilatlarına yönelik sorunlar yaşandığı ifade ediliyor. Bu durumun, özellikle turizm bölgelerinde hizmet veren işletmelerde endişe yarattığı belirtiliyor. Yeni nesil cihazlar, yabancı turistlerin bankalarının kur ve komisyon farkları ödemesine yol açabilir, bu da alışveriş maliyetlerini yükseltebilir.

YIL SONUNA KADAR ERTELEME TALEBİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, mevcut POS cihazlarının devre dışı bırakılması ve yeni nesil cihazların zorunlu kılınmasının yıl sonuna kadar ertelenmesi gerektiğini belirtti. Avdagiç, birçok bankanın yazılım güncellemesine ihtiyaç duyduğunu ve kredi kartı ile döviz tahsilatlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bu nedenle, iş dünyasının beklentisini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilettiklerini vurguladı.

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