Celal Şengör'den Icardi'ye ve daha niceleri! 2023 yılının en çok okunan kitaplarını sizler için derledik

Türkiye'nin en çok okunan kitapları da gündem gibi sürprizlerle dolu. 2023 yılının en çok kitapları arasında futbolddan, diplomasiye, edebiyattan sanata birçok örnek görmek mümkün. Peki 2023 yılının ilk altı ayında en çok okunan kitaplar hangileri? Sizler için haberimizde derledik...

GECE YARISI KÜTÜPHANESİ

“Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,” dedi. “Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün…

42 dilde çevirisi olan ve 2020 yılının Goodreads Yılın En İyi Romanı Ödülü alan kitap eşsiz bir okuma hazzını sizlerle buluşturuyor.

SENİN CAHİLLİĞİN BENİM YAŞAMIMI ETKİLİYOR

Fikirlerini samimi olarak açıklamaktan kaçınmayan ve sürekli cahillik vurgusu yapan Celal Şengör'ün kitabı sizlerle. Bilimsel eleştiriye açıklığıyla, her ne kadar ilk bakışta bana Heidegger’i anımsatan politik duruşuyla bir eleştirel düşüncenin önemini vurgulamıştır. Kitap Türkiye'de çok okunanlar listesinde!

ADIM DOĞU

Siyasi kimliği, kitaplara ve filmlere konu olan hayatı ile Dr. Doğu Perinçek'in yaşamına ışık tutan Adım Doğu kitabı 2023 yılının ilk altı ayında çok okunanlar listesinde girdi. Aslıhan Türel'in kaleme aldığı kitap, sade anlatımı ile okuyanları cezbediyor.

ICARDI-SAHANIN YILDIZLARI

Futbolcu Kartı, Poster Ve Stıcker Hediyeli! 2023 yılı güncel bilgileriyle! Henüz beş yaşında topla ilk buluştuğu andan itibaren büyük bir golcü olmayı kafasına koymuştu o. Yıllarca bunun için çalışmış, Barcelona’nın altyapısında oynamış ve İtalyan liginin el üstünde tutulan gol krallarından biri olmuştu. Galatasaray'a şampiyonluk getiren futbolculardan Icardi'nin hayatı sizlerle...

DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN

Listemiz sıralama alan ve en fazla okunan kitaplar kategorisinde bulunan Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazıldı. Dünya beşten büyüktür sloganın, adaletsiz sistemin eleştirildiği kitap Türkiye'de çok okunanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor