Dünya şampiyonu kültür sanat festivali İstanbul'da!

Kültür sanat festivali alanında dünyayı kasıp kavuran Büyükçekmece Kültür ve Sanat festivali başladı. Yüzlerce ülkeden binlerce sanatçıyı ve misafiri ağırlayacak olan festival büyük bir coşkuyla açılışını gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesince bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirildi.

1580 SANATÇI İSTABUL'DA OLACAK

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, organizasyon için kente gelen 100 ülkenin kültür sanat elçisi, açılışa ülkelerinin bayrakları ve geleneksel kıyafetleri ile katıldı, dans gösterileri yapıldı.

Sevgi, barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği bu yılki festivale, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 100 ülkeden 1580 sanatçı katılıyor. Çalıştaylar, sergi, yarışma, konser, gösteri ve birçok kültür, sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak festival, 5 Ağustos'a kadar sürecek.

8 KEZ EN İYİ KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ ŞAMPİYONU OLDULAR

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste Dünyanın En İyi Kültür Sanat Festivali ödülüne değer görüldü.