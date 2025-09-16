Charlie Kirk açıklamaları pahalıya patladı: Ünlü şarkıcının konseri iptal edildi

İngiliz punk-rap ikilisi Bob Vylan, geçtiğimiz gün Amsterdam’daki Paradiso Grote Zaal’de sahne aldı. Konser sırasında “CSGB” şarkısını merhum Charlie Kirk’e adayan solist Bobby Vylan, kalabalığa şu ifadelerle seslendi: “Bir sonraki şarkıyı insanlık dışı bir pisliğe adamak istiyorum. Zamirleri was/were. Çünkü saçmalarsan, karşılığını alırsın. Huzur içinde yat, Charlie Kirk, sen bir pisliksin.”

Euronews'e göre, bu sözlerin ardından grubun bugünTilburg’daki 013 mekanında yapacağı konser iptal edildi. Mekan yönetimi, açıklamaların punk kültürü ve aktivizm bağlamında söylense de fazla ileri gittiğini vurgulayarak, grubun artık kendi platformlarında sahne alamayacağını duyurdu.

“ÖLÜMÜ KUTLAMADIK” SAVUNMASI

Tepkilerin büyümesi üzerine Bobby Vylan, sosyal medyada paylaştığı bir video ile açıklama yaptı. Vylan, Kirk’ün ölümünü kutlamadıklarını savunarak şunları söyledi: “Dünkü gösteri sırasında Charlie Kirk’ün ölümü hiçbir şekilde kutlanmadı. Onu bir pislik olarak nitelendirdim ama ölümünü kutlamadım. Eğer kutladıysam bana alıntı gösterin, kanıt bulun. Bulamayacaksınız çünkü böyle bir şey olmadı.”

Video binlerce yorum aldı. Eski New York Belediye Başkanı ve Trump müttefiki Rudy Giuliani ise grubu sorumsuz ve tehlikeli olmakla suçladı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞLARDI

Bob Vylan, daha önce Glastonbury Festivali’ndeki sahne performanslarıyla da tartışma yaratmıştı. İngiltere hükümetini Filistin politikasından dolayı eleştiren grup, “İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ölüm” sloganlarının atılması sonrası ajansları tarafından terk edilmiş, ABD vizeleri iptal edilmişti.

Grup ise bu eleştirilerin yanlış anlaşıldığını savunmuş, şiddeti değil “askeri makinenin çökertilmesini” istediklerini, hiçbir etnik ya da dini grubun hedef alınmadığını defalarca dile getirmişti.

KIRK’ÜN ÖLÜMÜ ABD’Yİ İKİYE BÖLDÜ

Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen 31 yaşındaki Charlie Kirk, geçtiğimiz hafta Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte öldürülmüştü. Cinayet şüphelisi olarak 22 yaşındaki Tyler Robinson tutuklandı.

Kirk’ün ölümünün ardından ABD’de tartışmalar alevlendi. Eleştirmenler, onun göçmenlik karşıtı açıklamaları, bireysel silahlanmayı savunan çıkışları ve iklim değişimini “saçmalık” olarak nitelendirmesi gibi görüşlerini hatırlattı. Feminist hareket karşıtlığıyla da sık sık gündeme gelen Kirk’ün bazı söylemleri, ölümünden sonra sosyal medyada yeniden viral oldu.

ABD kamuoyunda hem siyasi şiddet kınandı hem de Kirk’ün mirası üzerine hararetli tartışmalar yaşandı. Bazı aşırı sağcı çevreler ise suikasttan hiciv programı South Park’ı sorumlu tuttu.