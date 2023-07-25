Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi

Christopher Nolan'ın daha önceki filmlerinde de yer verdiği vazgeçilmez aktörün oyunculuğu tartışmasız seyirciler tarafından tam not alıyor. Oppenheimer'ın başarılı oyuncusunun rol aldığı diğer filmlerin en yüksek 10 tanesini IMBD puan sıralamasına göre sizler için derledik.

Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi
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Netflix'in yapımlarından Peaky Blinders isimli dizide başarılı oyunculuğu ile ön plana çıkan Cillian Murphy yeni sinema filmi Oppenheimer'da etkili oyunculuğu ile yine  hafızalara kazınacak bir performans  sergiledi. Filmde tarihi bir karakteri canlandıran Cillian Murphy, Oppenheimer filmindeki bu rol için oldukça fazla zorlandığını da belirtti. Bu başarılı aktör kimdir  ve yer aldığı diğer filmleri hangileridir gibi sorular da sosyal medyada bir hayli merak konusu oldu. 

CİLLİAN MURPHY KİMDİR?

Cillian Murphy (d. 25 Mayıs 1976) BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne ve Altın Küre'ye aday gösterilmiş oyuncudur. Annesi Fransızca öğretmeni, babası müfettiştir. 1996 yılında Cork’da hukuk eğitimi almaya başlamış ancak bir yıl okuduktan sonra başarısız olduğunu düşünüp oyunculuğa yönelme kararı vermiştir. Kendisine asıl ün kazandıran, Breakfast on Pluto filminde cinsel kimliği konusunda sorun yaşayan homoseksüel bir bireyi canlandırmasıdır. 2006'da Ken Loach'ın filminde Altın Palmiye kazanmıştır. Christopher Nolan'ın gözde oyuncularındandır. Nolan'ın 4 filminde oynamıştır.

CİLLİAN MURPHY'NİN ROL ALDIĞI EN İYİ  SİNEMA FİLMLERİ

Oppenheimer (2023)- Julius Robert Oppenheimer

Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 1

Inception  (2010)  Robert Fischer, Jr. (8.8)

Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 2

Dunkirk (2017) - Shivering Soldier (7.8)

Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 3

28 Days Later (2002) ... Jim (7.6) 

Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 4

Sessiz Bir Yer 2 (2020) - Emmett (7.5)


Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 5

Anthropoid Operasyonu (2016) - Jozef Gabcik ( 7.2)
Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 6

Sunshine (2006) .... Capa (7.2)

Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 7

Denizin Ortasında (2015) - Matthew Joy (6.9)

Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 8

In Time (2011) - IMDb: (6.7)

Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 9

Anna (2019) - Lenny Miller (6.6)

Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 10

Transcendence -Donald Buchanan (2014) - IMDb: (6.2)

Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi - Resim : 11

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