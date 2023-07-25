Cillian Murphy'nin IMBD sıralamasına göre en iyi 10 filmi

Netflix'in yapımlarından Peaky Blinders isimli dizide başarılı oyunculuğu ile ön plana çıkan Cillian Murphy yeni sinema filmi Oppenheimer'da etkili oyunculuğu ile yine hafızalara kazınacak bir performans sergiledi. Filmde tarihi bir karakteri canlandıran Cillian Murphy, Oppenheimer filmindeki bu rol için oldukça fazla zorlandığını da belirtti. Bu başarılı aktör kimdir ve yer aldığı diğer filmleri hangileridir gibi sorular da sosyal medyada bir hayli merak konusu oldu.

CİLLİAN MURPHY KİMDİR?

Cillian Murphy (d. 25 Mayıs 1976) BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne ve Altın Küre'ye aday gösterilmiş oyuncudur. Annesi Fransızca öğretmeni, babası müfettiştir. 1996 yılında Cork’da hukuk eğitimi almaya başlamış ancak bir yıl okuduktan sonra başarısız olduğunu düşünüp oyunculuğa yönelme kararı vermiştir. Kendisine asıl ün kazandıran, Breakfast on Pluto filminde cinsel kimliği konusunda sorun yaşayan homoseksüel bir bireyi canlandırmasıdır. 2006'da Ken Loach'ın filminde Altın Palmiye kazanmıştır. Christopher Nolan'ın gözde oyuncularındandır. Nolan'ın 4 filminde oynamıştır.

CİLLİAN MURPHY'NİN ROL ALDIĞI EN İYİ SİNEMA FİLMLERİ

Oppenheimer (2023)- Julius Robert Oppenheimer

Inception (2010) Robert Fischer, Jr. (8.8)

Dunkirk (2017) - Shivering Soldier (7.8)

28 Days Later (2002) ... Jim (7.6)

Sessiz Bir Yer 2 (2020) - Emmett (7.5)





Anthropoid Operasyonu (2016) - Jozef Gabcik ( 7.2)



Sunshine (2006) .... Capa (7.2)

Denizin Ortasında (2015) - Matthew Joy (6.9)

In Time (2011) - IMDb: (6.7)

Anna (2019) - Lenny Miller (6.6)

Transcendence -Donald Buchanan (2014) - IMDb: (6.2)