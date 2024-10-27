Cumhuriyet tarihinin simgesi Pembe Köşk kapılarını açtı

Pembe Köşk cumhuriyet tarihinin önemli anlarına şahitlik eden yapılardan biri.. İkinci Cumhurbaşkanı, asker ve devlet adamı İsmet İnönü'nün evi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyarete açıldı.

İsmet İnönü'nün torunu ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan uzun yıllardır vakıf olarak annesi Özden Toker'in rehberliğinde Pembe Köşk'te sergiler düzenlediklerini anlattı:

"Sergilerimizin en önemli bölümü tabii Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet dönemine ait. Atatürk'ün yaşadığı yerleri gösteriyoruz. Onlarla ilgili belgelerimiz, mektuplar ve çeşitli eşyalar var. Özellikle anneannem Mevhibe İnönü'nün giydiği kıyafetler var. Yine İsmet Paşa'nın üniformalarından, daha sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde giydiği kıyafetlere kadar pek çok eşya burada. İnönü çok renkli bir insan"

Bu yılki sergi "Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü, İnönü ve Gazetecilik" adını taşıyor. Atatürk ve İnönü'nün basınla ilişkilerini de gösteren belgeler sergileniyor:

"Gerek Atatürk gerek İnönü yaptıkları bütün işlerde yanlarında gazetecilerin olmasına önem vermişler. İsmet İnönü'nün gazetecilerle olan fotoğraflarını sergiledik. Çeşitli zamanlarda yaptığı görüşmeler, basın toplantılarına ilişkin belgeleri sergiledik."

Pembe Köşk, 1 Aralık'a kadar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.