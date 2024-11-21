Defnenin sabuna dönüşme yolculuğu

Zeytin ve defne yaprakları geleneksel yöntemlerle işleniyor, ortaya defne sabunu çıkıyor. Meşhur sabunun yapımı için Hatay'a uzanalım. Hünerli ellerde yapılan sabunun hazırlanışına hep birlikte bakalım.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Kazanlar kuruldu, defne sabunun yapımı için kollar sıvandı. El yapımı sabunlar bölgede her yıl zeytin hasadı ile başlıyor. Hatay'a özgü defne sabunu kokusuyla faydasıyla oldukça dikkat çekiyor.

Evimiz İskenderun Süpürge Derneği ve Ayna İskenderun Kültür Sanat Derneğini her yıl olduğu gibi bu yılda sabun yapımı için etkinlik düzenledi.

Defnenin sabuna dönüşme yolculuğunu işin ustası Hüseyin Ali Kiremit anlattı.

Karışım kıvama geldikten sonra soğumaya bırakılıyor, hazırlanan kalıplara dökülüyor, katılaştıktan sonra kesiliyor.

Zeytinyağlı defne sabunu, bölge halkı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında rağbet görüyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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