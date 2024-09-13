Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı: "Lale devri bitti"

Bu yılın ocak ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak göreve başlayan Tamer Karadağlı, kurumda iş yapmadan maaş alanlara sert mesajlar verdi. "Lale devri bitti" diyen Karadağlı, "Yıllarca sadece maaş alıp, 'ben oyuncuyum' ya da 'ben tiyatrocuyum' demek doğru değil. Çalışmayanlara, ‘İstifa edin’ diyorum. Adil olmaya büyük önem veriyorum" şeklinde konuştu. Ayrıca, geçen yıl Devlet Tiyatroları'nın 2 milyon 250 bin seyirciyle rekor kırdığını belirten Karadağlı, “İnsanlar bilet almak için yoğun talepte bulunuyor” dedi.

Hürriyet gazetesini ziyaret eden Tamer Karadağlı’nın açıklamaları şöyle:

- Bu sene Türkiye genelinde seyirci sayımız 2 milyon 250 bin. Devlet Tiyatroları’nın 75 yıllık tarihinde bir rekor bu. İlk defa 2 milyonu geçtik. Geçen sene 1 milyon 300 bin. En yüksek olduğu dönemler bu rakamdı. Son 1 yılda 75 yıllık rekoru kırdık. Bu sene 3 milyonu geçme hedefimiz var. Repertuar etkili oldu. Ciddi anlamda ‘tiyatro her yerde’ sloganıyla çaba gösterdik. Benim dönemimde 57 ödül kazandık. Van Devlet Tiyatrosu seyirci sayısını 3’e, Diyarbakır da 2’ye katladı. Türkiye genelinde yüzde 98 doluluk oranıyla oynadık. Bizim biletlerimiz rekor bir sürede bitmeye başladı. ‘Devlet Ana’ oyununda rekorumuz da 58 saniye.

- İnsanlar bizi deli gibi bilet için arıyor. Ben geldikten sonra Cumhurbaşkanlığı’na özel proje olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı/Yüzyıllık Destan Atatürk oyunu yaptırdım. 29 Ekim’de de prömiyer yaptı. Bir üçleme bu, 100 yıllık ateş/100 yıllık destan savaş/100 yıllık destan bayrak. En önemli oyunumuz, kapı pencereyi kırdı. Devlet Tiyatroları’nda ilk defa böyle bir üçleme var. 3’üncü oyunun prömiyeri 29 Ekim’de Akün’de olacak. Cumhurbaşkanı’nı da davet edeceğiz.

"ÇALIŞMAYACAKSANIZ İSTİFA EDİN"

- Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız ‘istifa edin’ diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum.

"LALE DEVRİ BİTTİ"