Doğu Perinçek TÜYAP Kitap Fuarı'nda!
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TÜYAP Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak. Perinçek, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.00-18.45 arasında Marmara Salonu'nda "Türk Devrimi'nin Neresindeyiz?" başlıklı konferans verecek.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 40. TÜYAP Kitap Fuarı'nda 28-29 Ekim günlerinde 12.00-17.45 saatleri arasında Kaynak Yayınları standında kitaplarını imzalayacak. Perinçek ayrıca 28 Ekim Cumartesi günü 18.00-18.45 saatleri arasında "Türk Devrimi'nin Neresindeyiz" başlıklı konferansta konuşma yapacak.