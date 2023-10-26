Doğu Perinçek TÜYAP Kitap Fuarı'nda!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TÜYAP Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak. Perinçek, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.00-18.45 arasında Marmara Salonu'nda "Türk Devrimi'nin Neresindeyiz?" başlıklı konferans verecek.

Doğu Perinçek TÜYAP Kitap Fuarı'nda!
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 40. TÜYAP Kitap Fuarı'nda 28-29 Ekim günlerinde 12.00-17.45 saatleri arasında Kaynak Yayınları standında kitaplarını imzalayacak. Perinçek ayrıca 28 Ekim Cumartesi günü 18.00-18.45 saatleri arasında "Türk Devrimi'nin Neresindeyiz" başlıklı konferansta konuşma yapacak.

# Doğu Perinçek # TÜYAP Kitap Fuarı # vatan partisi
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