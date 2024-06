Dönüşüm hareketi ve tasarım festivali başlıyor

“İleri Dönüşüm Hareketine Sen De Katıl” sloganıyla yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul tarafından hayata geçirilen Upcycle İstanbul Art and Design Festival, iklim krizini ve kaynakları verimli kullanmayı dert edinen doğa dostu sanatçıların ve tasarımcıların eserlerini üçüncü kez İstanbul ile buluşturacak. Festival 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlayıp 9 Haziran tarihine kadar Müze Gazhane'de devam edecek.



Sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul tarafından 5-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Upcycle İstanbul Art and Design Festival'de yer alacak sergiler, iklim krizi, nesli tükenen hayvanlar, yok olan ekosistemler ile ilgili çarpıcı mesajlar verecek eserlere ev sahipliği yapacak. Sergiler aynı zamanda atık malzemeye bakış açımızı değiştirecek ve bize kaynaklarımızı verimli kullanmayı hatırlatacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. destekleriyle üçüncü kez hayata geçirilen Upcycle İstanbul Art and Design Festival'in Müze Gazhane'deki sergilerinde İrfan Önürmen, Gül Ilgaz, Genco Gülan, Pınar Akkurt, Mahmut Celayir, Nergiz Yeşil, Mehmet Kavukçu, Aynur Önürmen, Eylem Pala'nın da aralarında bulunduğu 40 sanatçının sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratan ve atıklara ikinci şans veren eserleri yer alacak. Sanattan alınan ilhamla ileri ve geri dönüşümün sürdürülebilir çevresel faydaları üzerine hep birlikte düşünmeyi amaçlayan festivalin küratörlüğünü ise Erkan Doğanay üstleniyor.



İleri Dönüşüm Kütüphanesi Upcycle İstanbul Art and Design Festival'de

İleri dönüşüme odaklanmış bir sanatçı ve tasarımcı olan Pınar Akkurt'un kurucusu olduğu İleri Dönüşüm Kütüphanesi de Art & Design Sergisi'nde sanatseverler ile buluşacak.

Çalışmalarında ulaşılması kolay gündelik nesneleri ve çöpe gidecek malzemeleri kullanan Akkurt, atık malzemelerin farklı kullanımlarını araştıran ve basit örnekleri arşivleyen bir platform olan İleri Dönüşüm Kütüphanesi ile tüm ziyaretçileri bu kütüphaneye katkıda bulunmaya davet ediyor. Pınar Akkurt, 5 Haziran'da C Sergi Salonunda 13.00'de düzenlenecek atölyede katılımcılara, evdeki atıkları nasıl yaratıcı ve pratik bir biçimde değerlendirebileceğimizle ilgili öneriler verecek.



Festival, yeni medya sanatının gücü ile farkındalık yaratacak

Upcycle İstanbul Art and Design Festival, bu sene sergide yer alacak eserler kapsamında yeni medya sanatından bir işe de yer verecek. Yeni medya sanatçısı Beyza Dilem Topdal'ın "Interspecies Chronicle" adlı video enstalasyonu, tüm festival katılımcılarını bir zamanlar Boğaziçi'nde yer alan zengin deniz biyoçeşitliliğinde keşfe çıkaracak.

1940'lardan 1960'lara kadar İstanbul'un fotoğraf arşivlerinden bir seçki kullanılarak hazırlanan bu eser, tarihi imgeleri ileri düzey AI teknikleriyle dönüştürüyor ve hem gerçek üstü hem de ürkütücü deniz yaşamı temsilleriyle iç içe geçiriyor. Yerel balıkçılardan ve tarihi kayıtlardan alınan anlatılarla hazırlanan eserde, bir zamanlar bu sulara özgü olan ancak artık yok olmuş veya azalmış türler canlandırılarak tarih, ekoloji ve spekülatif kurgu alanları bir araya getiriliyor.

Atık nesneler ses heykellerine dönüşecek

Çoğunlukla kullanılmış gündelik eşyaları bir araya getirerek ses heykelleri ve yerleştirmeler yaratan Serkan Aka, mekânı, bir ses manzarası olarak yeniden kuruyor. Sıradan nesnelerden çıkan olmadıktınılar; yerinden edilmiş canlıların, kaybolmuş mekânların sesli hatıralarını çağırıyor. Dinleme, dikkat ve fark etme pratiği ile kurulan bu düzenekler, ihmal edilmiş seslere yer veriyor.

Upcycle İstanbul Art and Design Festival, her yıl bir öncekinden daha fazla genç sanatçıya sanat aracılığıyla ifade alanı açıyor

Bu yıl İTÜ Mimarlık Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Y editepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü'nden iklim krizini mesele edinmiş, atık ve buluntu malzemelerle çalışan, çevre dostu üniversite öğrencilerinin eserleri daha kapsamlı bir şekilde festivalde yerini alacak.

Festival farklı ilgili alanlarına hitap edecek zengin programı ile kapsayıcılığını artırıyor

Upcycle İstanbul Art & Design Festival 2024 ziyaretçilerine etkisi yüksek bir deneyim yaşatmak için zengin bir festival programı sunuyor. Tüm sergi ve etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde, sanat ve tasarım sergilerinin yanı sıra; söyleşiler, film ve belgesel gösterimleri, atölyeler ve konser gerçekleşecek.

Kırık oyuncakların, tekstil atıklarının, gündelik atıkların ileri dönüşümünden, kahve atıklarıyla yüz bakımına kadar çocuklar ve yetişkinler için düzenlenmiş 17 ayrı atölyede katılımcıların atık malzemeye bakış açışı değişecek.

Upcycle Sahnesi'nde bu sene de dopdolu bir programla sürdürülebilir bir gelecek için ilham olacak

5 Haziran Dünya Çevre Günü saat 20.30'da Doğa İçin Çal konseriyle açılışı yapacak olan Upcycle Sahnesi'nde, 7 Haziran'da Su Krizi Temalı Kısa Film Gösterimi yer alacak. 8-9 Haziran tarihlerinde de saat 16.00-20.00 arasında Esmiyor moderatörlüğünde Upcycle Talks program düzenlenecek. Program kapsamında sanatçılar, STK'lar, akademisyenler ve genç aktivistlerin vereceği ilham ile festivalin etkisi daha da artacak.

Bu yıl Upcycle İstanbul sahnesine, National Geographic ile Yuvam Dünya Derneği'nin hayata geçirdiği “Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı” projesi konuk olacak. Proje kapsamında, 9 Haziran'da National Geographic'in iki belgesel serisinin gösterimi yapılacak. Saat 20.00'de genç yetişkinler için Oscar ödüllü yapımcı ve yönetmen James Cameron imzalı “Ahtapotların Gizemli Dünyası” Upcycle İstanbul sahnesinde, çocuklar içinse böceklerin birbirinden ilginç hayatlarını anlatan “Gerçek Bir Böceğin Yaşamı” serisinin ilk bölümü saat 15.00'te T Atölye'de izleyicilerle buluşacak. Gösterimleri takiben Yuvam Dünya Derneği'nin uzmanları ile biyoçeşitlilikle ilgili bir söyleşi ve çocuklar için “Böcek Kaşifi” atölyesi gerçekleştirilecek.

Upcycle İstanbul Art & Design Festival'in detaylı programını ekte bulabilirsiniz.