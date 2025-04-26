Türkiye’den BM Güvenlik Konseyine çağrı: Suriye’de teröre rol verilmemeli

Oturumda söz alan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye’de siyasi geçişin başarısı için yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa sürecine uluslararası destek sağlanması çağrısında bulundu.

Suriye’deki terör örgütlerinin varlığına dikkat çeken Yıldız, “Suriye’nin geleceği terör örgütlerinin insafına bırakılamaz. DEAŞ, PKK/YPG ve sözde SDG gibi yapılara ülkede herhangi bir rol verilmemelidir.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız ayrıca, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit ettiğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni İsrail’e karşı kararlı adımlar atmaya davet etti.

Öte yandan İsrail’in, Suriye’deki varlığını Dürziler üzerinden güçlendirmeye çalıştığı belirtildi.

Bu kapsamda, Suriye’den 650 Dürzi din adamı İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesine giderek, Şuayb Peygamber’in kabrinin bulunduğuna inanılan alanı ziyaret etti.

İsrail, mart ayı ortasında da Suriye’den yaklaşık 100 din adamının dini amaçlarla ülkeye bir günlük girişine izin vermişti.