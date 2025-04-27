Meteoroloji uyardı! Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. 75 km/saat hızına ulaşabilecek rüzgarlar nedeniyle vatandaşların ve denizcilerin tedbirli olması istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Meteoroloji uyardı! Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına alarmı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, her iki bölgede de rüzgarın zaman zaman şiddetini artırarak tehlikeli boyutlara ulaşabileceği belirtildi.

Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında aksamalara yol açabilecek fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın 28 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Fırtınanın, 29 Nisan Salı sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

MARMARA'DA GECE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Marmara Denizi için yapılan uyarıya göre ise rüzgar, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetlenerek fırtına seviyesine çıkacak.

MGM, Marmara'daki fırtınanın 29 Nisan Salı günü gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini öngörüyor.

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