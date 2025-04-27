Talisca Fenerbahçe tarihine geçti: 11 maçta 9 gol

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip 1-0 öne geçerken, sarı lacivertliler ikinci yarıda gösterdiği etkili performansla sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerinde Anderson Talisca'nın etkisi yine ön plandaydı. Brezilyalı yıldız, karşılaşmada ağları sarsarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe kadrosuna katılan Anderson Talisca, Süper Lig'deki performansıyla kısa sürede taraftarların gönlünü kazandı. Talisca, çıktığı 11 lig maçında 9 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Son haftalarda gösterdiği form grafiği ise adeta parmak ısırttı.

25 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Gaziantep FK maçında da gol atan Talisca, Fenerbahçe tarihinde 2000-2001 sezonundan bu yana üst üste beş Süper Lig maçında gol atan altıncı futbolcu oldu.

Bu başarı, sarı lacivertlilerde daha önce yalnızca Edin Dzeko, Enner Valencia, Moussa Sow, Alex de Souza ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız isimler tarafından elde edilebilmişti.