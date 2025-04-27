Talisca Fenerbahçe tarihine geçti: 11 maçta 9 gol

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Süper Lig'de üst üste beş maçta gol atarak kulüp tarihinde adını unutulmazlar arasına yazdırdı. 25 yıl sonra gelen bu başarı, sarı lacivertli camiada büyük sevinç yarattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Talisca Fenerbahçe tarihine geçti: 11 maçta 9 gol
Yayınlanma:

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip 1-0 öne geçerken, sarı lacivertliler ikinci yarıda gösterdiği etkili performansla sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerinde Anderson Talisca'nın etkisi yine ön plandaydı. Brezilyalı yıldız, karşılaşmada ağları sarsarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe kadrosuna katılan Anderson Talisca, Süper Lig'deki performansıyla kısa sürede taraftarların gönlünü kazandı. Talisca, çıktığı 11 lig maçında 9 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Son haftalarda gösterdiği form grafiği ise adeta parmak ısırttı.

25 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Gaziantep FK maçında da gol atan Talisca, Fenerbahçe tarihinde 2000-2001 sezonundan bu yana üst üste beş Süper Lig maçında gol atan altıncı futbolcu oldu.

Bu başarı, sarı lacivertlilerde daha önce yalnızca Edin Dzeko, Enner Valencia, Moussa Sow, Alex de Souza ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız isimler tarafından elde edilebilmişti.

Bülent Uygun'un acı günü: Futbol camiası yastaBülent Uygun'un acı günü: Futbol camiası yastaSpor
fenerbahçe Talisca
Günün Manşetleri
Ali Yerlikaya duyurdu!
iBB soruşturmasında 3 ilde operasyon
Vatan Partisi 1 Mayıs’ta Kartal’da
Suriye'den ABD'nin 8 şartına yanıt
Pazar günü plan yapanlar dikkat
İstanbul'da artçılar devam edecek mi?
Deprem çantası ve çadır fiyatlarına fırsatçı zam!
Türkiye’den BM Güvenlik Konseyine çağrı
Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Meteoroloji 50 ili uyardı
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın alarmı Piyasalarda altın alarmı
5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu!
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Emekli promosyon yarışında rekabet kızıştı Emekli promosyon yarışında rekabet kızıştı
Bu şehirlerde dikkat! Bu şehirlerde dikkat!