Deprem çantası ve çadır fiyatlarına fırsatçı zam! Ticaret Bakanlığı devrede

İstanbul'da meydana gelen depremler sonrasında, temel ihtiyaç malzemeleri olan deprem çantası ve çadır gibi ürünlere yapılan fahiş fiyat artışları nedeniyle fırsatçılar mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığı, afet dönemlerinde yapılan bu fiyat artışlarını engellemek amacıyla denetimlerine hız verdi. Yapılan incelemelerde, toplamda bin 79 ürün ve 236 işletmede fiyat artışı tespit edildiği belirtildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu işletmelere, 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulama yetkisini kullanabileceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşları mağdur eden kişi ve kuruluşlarla ilgili denetimlerimiz sürecektir." ifadeleri yer aldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.