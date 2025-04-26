Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Kutlualp, olağanüstü genel kurul çağrısında bulunarak başkanlığa adaylığını duyurdu. Kutlualp'in bu açıklaması bazı üyeler tarafından ayakta alkışlanırken, bazıları ise şaşkınlıkla karşıladı.

Galatasaray ile şampiyonluk farkının 6’ya çıkmasının Fenerbahçe camiası için ağır bir travma olacağını dile getiren Kutlualp, şunları söyledi:

“Biz Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız bir şey yok ama paylaşacağımız şampiyonluklar var. Bugün burada, geçmiş 7 yılı eleştirip insanları üzmek istemiyorum. Futbol, niyetler üzerinden değil, sonuçlar üzerinden değerlendirilir. Şampiyonluk farkı 6'ya çıkma riski taşıyor ve bu da camiamız için büyük bir travmaya yol açabilir. Bu durum Fenerbahçe sevgisini azaltmaz, ancak camiamızın büyüklüğünü ve gücünü bir kez daha gösterir. Ayrıca tüzükte bazı değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

"Ben Adayım"

Kutlualp, genel kurul kararı alınması halinde başkanlığa resmen aday olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Başkanlık sürecinin iki dönemle sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Faruk Ilgaz’lar, Aziz Yıldırım’lar, Ali Koç’lar gibi büyük başkanlar çıkaran bu camiada yeni insanlara ve fikirlere fırsat tanımak şart. Eğer bir başkan ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa’da bir final oynayamazsa, ikinci dönem için aday olamamalı. Bu sistem, kulübe sürekli yenilik ve stressiz bir ortam kazandırır. Eğer yönetimim de bu düşüncede olursa, sürece destek veririz. Divan kurulu olağanüstü genel kurul kararı alsın; siz 'aday yok' diyordunuz, işte ben buradayım. Bu salonda da başkanlığa aday olabilecek birçok değerli isim var. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var.”