Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Kalamış’taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, yapılan denetimin 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemini kapsadığını belirtti.

Leventci, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 10 milyar 882 milyon lira, toplam yükümlülüğünün ise 19 milyar 206 milyon lira seviyesinde olduğunu ifade etti. Kulübün öz kaynaklarının ise 778 milyon lira olduğu bildirildi.

Toplantıda stat projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hamdi Akın, Ülker Stadı’nın kapasitesinin artırılacağını söyledi.

Yeni proje kapsamında stada 16 bin 160 kişilik ek kapasite kazandırılacağını aktaran Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Stadımızın toplam kapasitesi 64 bin 160'a çıkacak. 2026 yılının nisan ayında çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gerekli izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, projeye sonuna kadar destek vereceklerini iletti.

Nisan ayında başlayıp yaklaşık 4-5 ay içinde ilerlemeyi hedefliyoruz. Çelik konstrüksiyon çalışmaları sahada değil, dışarıda yapılacak ve depolanacak. Daha sonra krikolarla çatı kaldırılarak bu yapılar monte edilecek. Görünüşte 4 ay sürecek gibi duruyor ancak tüm sürecin tamamlanması 1 ila 1,5 yılı bulacak."