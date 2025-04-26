iBB soruşturmasında 3 ilde operasyon: 51 kişi gözaltında

Aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akif Gürkan Alpay’ın da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararının ardından sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda 51 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin arandığı belirtildi.

Murat Ongun'un eşi ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi de gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında, tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya da yer aldı.

Sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan bazı isimler şöyle:

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akif Gürkan Alpay

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz

Eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan

İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Şanlısoy

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu

İstanbul İmar İnşaat AŞ Eski Genel Müdürü Onur Soytürk

Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner

İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı Serap Öbekçi

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten

İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy

İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak

İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli

İBB Eski Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu

İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi

İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy

İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik

İBB Danışmanı ve Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun

İş insanları Cevdet Kaya, Rasim Kaya ve Mete Maden

Kültür AŞ çalışanları Hakan Karaköse, Gökhan Köseoğlu, Metin Bal

Birçok eski ve mevcut İBB yöneticisi ile mühendisler