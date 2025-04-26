Hasan Basri Yalçın: "PKK’nın silah bırakması için süreç başlıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, PKK’nın Nisan sonu ya da Mayıs başı gibi silah bırakmasını beklediklerini söyledi. Yalçın, PKK'nın kendini feshetmesinin ardından DEM Parti tarafından gündeme getirilen bazı konuların da konuşulabileceğine işaret etti.

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Hasan Basri Yalçın: "PKK’nın silah bırakması için süreç başlıyor"
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Yalçın, PKK'nın silah bırakmasına dair kısa süre içinde bir açıklama beklediğini belirterek, "Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak duymak istediğimiz şey bu. Gerçekten bir açıklama yapıldıktan sonra silah bırakma süreci de başlayacaktır" dedi.

Yalçın, PKK'nın silah bırakmasının ardından bazı düzenlemelerin gündeme gelebileceğini söyledi. Yalçın, "Önce PKK'nın feshedilmesi gerekiyor. Terör örgütü için bir anlamda yolun sonu görünüyor. Bizim tek hedefimiz PKK meselesini bitirmek" dedi. Ayrıca, PKK'nın ve DEM Parti'nin gündeme getirdiği birçok konunun konuşulabileceğini belirten Yalçın, siyasi sürecin dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Öztürk Türkdoğan, Aydınlık Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan’ın sürece kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Türkdoğan, sürecin dışarıdan çeşitli emperyalist güçler ve bölge ülkeleri tarafından sabote edilmek istenebileceğini ifade ederek, “Türkiye dışında güvenlikle ilgili sıkıntılar olabilir. Bu sorunun çözülmesini istemeyen bazı bölge ülkeleri ve emperyalist güçler olabilir. O nedenle herkesin dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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