Türk Ortodoks Patrikhanesi’nden Fener Rum Patrikhanesi'ne sert tepki: "Siyasi gösteriye sessiz kalmıyoruz"

Fener Rum Patrikhanesi, İznik Konsili'nin bin 700’üncü yılına atıfta bulunarak Bursa İznik'te etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu. Bu açıklama, Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden sert bir tepki aldı.

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Türk Ortodoks Patrikhanesi’nden Fener Rum Patrikhanesi'ne sert tepki: "Siyasi gösteriye sessiz kalmıyoruz"
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Türk Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü Selçuk Erenerol, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İznik’teki ekümenik nitelikli siyasi etkinliği kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erenerol, 1925’te de benzer bir etkinlik düzenlenmeye çalışıldığını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu girişime karşı durduğunu belirterek, "Bugün de biz aynı kararlılıkla karşıyız" dedi. Erenerol, Fener Rum Kilisesi’nin amacının sadece dini bir anma yapmak değil, siyasi bir mesaj verme çabası olduğunu vurguladı.

Erenerol, bu tür organizasyonların dini tarih üzerinden siyasi mesaj vermeye yönelik olduğunu belirterek, "Bu etkinliğe göz yumanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini ve milli iradenin hassasiyetini yok saymaktadır" dedi. Türk Ortodoks Patrikhanesi, bu girişime sessiz kalmadıklarını ve "Kuvay-i Milliye" ruhunu taşıyan yurttaşlar olarak tepki gösterdiklerini açıkladı.

Selçuk Erenerol, İznik'teki etkinlikle ilgili olarak 10 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Patrikhaneden yapılan çağrıda, basın açıklamasına katılım çağrısı da yapıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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