Doğu Perinçek, Sırrı Süreyya Önder'le görüşmesini anlattı: "Öcalan uyarmış"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı geçirdiği gün kendisini ziyaret ettiğini açıkladı.

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Doğu Perinçek, Sırrı Süreyya Önder'le görüşmesini anlattı: "Öcalan uyarmış"
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Ziyaretin detaylarını paylaşan Perinçek, Abdullah Öcalan’ın DEM heyetini ABD ve İsrail konusunda açık şekilde uyardığını öne sürdü:

“Sayın Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı yaşadığı gün bizi ziyarete geldi. Daha önce randevu istemişlerdi, kabul ettik. Görüşmemizde şunu söyledi: ‘Abdullah Öcalan, bana ve Pervin Buldan’a “Amerika ve İsrail sizi öldürebilir” dedi.’ Bu sözleri artık Kandil tarafından da doğrulandığı için kamuoyuyla paylaşmakta bir sakınca görmüyorum.”

Perinçek, Öcalan’ın bu sözlerinin arkasında ABD ve İsrail’in barış sürecine karşı pozisyon almasının yattığını söyledi:

“Amerika ve İsrail bu sürece karşı. Öcalan, bu süreçte aktif rol alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın hedef alınabileceğini bizzat kendilerine söylemiş. Kandil de bu ifadeleri doğruluyor.”

Vatan Partisi lideri, KCK’nın 17 Nisan’da yaptığı açıklamayı da hatırlattı. Açıklamada, Sırrı Süreyya Önder’in çözüm sürecinde stratejik bir rol oynadığı belirtilmiş, iç ve dış müdahale olasılığına dikkat çekilmişti.

KCK açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

“Sırrı Süreyya Önder'in siyasi süreçte oynadığı rol dikkate alınırsa mevcut duruma kuşkuyla bakmak gerekiyor. Barış ve demokratikleşme sürecine karşı olan iç ve dış güçlerin varlığı bilinmektedir.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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