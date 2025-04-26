Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ve diğer raylı sistem hatlarında vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek.
Yayınlanma:
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta kamuya ait bazı ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanılmasına karar verildi. Düzenleme, vatandaşların bayramları daha rahat ve yoğun katılımla kutlamalarını amaçlıyor.
Buna göre Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2025 Perşembe, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.