Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta kamuya ait bazı ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanılmasına karar verildi. Düzenleme, vatandaşların bayramları daha rahat ve yoğun katılımla kutlamalarını amaçlıyor.

Buna göre Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2025 Perşembe, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.