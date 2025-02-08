Dünyaca ünlü gitar virtüözü Marcin Patrzałek Türkiye’ye geliyor!

Polonyalı gitar virtüözü Marcin Patrzałek, Türkiye’deki müzikseverlerle ilk kez buluşmak için Türkiye turnesine çıkıyor. Genç yetenek, klasik, pop ve rock müziğini ustaca harmanlayarak tek kişilik orkestra performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dünyaca ünlü gitar virtüözü Marcin Patrzałek Türkiye’ye geliyor!
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24 yaşındaki Polonyalı gitarist, müziğiyle dünyayı büyülemeye devam ediyor. Patrzałek, Piu Entertainment organizasyonu ile 14 Mayıs'ta Ankara, 15 Mayıs'ta İzmir ve 16 Mayıs'ta ise İstanbul’da konser verecek. Turnenin Türkiye ayağında Patrzałek, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Patrzałek, Piu Entertainment organizasyonuyla 14 Mayıs'ta Ankara'da Yenimahalle NazIm Hikmet Kültür Merkezi'nde, 15 Mayıs'ta İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 16 Mayıs'ta ise İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) dinleyicilerle bir araya gelecek.

GLOBAL BİR FENOMEN

Marcin Patrzałek, müzikal kariyerine 15 yaşında Polonya'da düzenlenen "Must Be the Music" yarışmasını kazanarak adım attı. Kısa süre içinde yeteneğiyle global sahnelerde büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle "America's Got Talent" programındaki performansı, ona geniş bir hayran kitlesi kazandırdı. Ayrıca, NBA maçlarında gerçekleştirdiği devre arası şovları da büyük beğeni topladı.

Perküsyon tekniklerini de gitar performanslarına entegre ederek tek kişilik orkestralar yaratan Patrzałek, konserlerinde müziğe bambaşka bir boyut kazandırıyor. Konserlerde, gitarıyla çaldığı eserler arasında rock, klasik ve pop müziğin dinamiklerinden izler taşıyan performanslar sergileyecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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