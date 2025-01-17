Dünyaca ünlü şarkıcı ilk kez İstanbul'da konser verecek

Kariyerinde Brit Awards gibi prestijli ödüllere sahip olan Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağla da tanınıyor.

Konser, DBL Entertainment tarafından düzenlenirken, Akademi Organizasyon'un katkılarıyla gerçekleşecek. Biletler, 20 Ocak saat 13.00'ten itibaren Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunulacak.