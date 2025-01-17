Dünyaca ünlü şarkıcı ilk kez İstanbul'da konser verecek
"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You" gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren Robbie Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.
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Kariyerinde Brit Awards gibi prestijli ödüllere sahip olan Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağla da tanınıyor.
Konser, DBL Entertainment tarafından düzenlenirken, Akademi Organizasyon'un katkılarıyla gerçekleşecek. Biletler, 20 Ocak saat 13.00'ten itibaren Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunulacak.