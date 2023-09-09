Ece Mumay Ürgüp'te festivale damgasını vurdu

Geçtiğimiz akşam Ürgüp Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu, 51.Ürgüp Uluslararası Bağ Bozumu Festivali Ece Mumay'ın sahne performasıyla karnavala dönüştü. Ürgüp'te yediden yetmişe tüm halkın akın ettiği festivalde ünlü sanatçı Ece Mumay en sevilen şarkılarını seslendirmesinin yanı sıra profesyonel dansçıların da eşlik ettiği dans şovlarıyla festivale damgasını vurdu.

Canlı performansıyla hayranlarından tam not alan Ece Mumay'a şarkılarını söylerken binlerce kişi eşlik etti. 1 saati aşan konserde doyasıya eğlenen Ürgüplüler unutamayacakları bir gece yaşadı. İddialı projeleri, özgün tarzı ve sahne performansıyla son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçının sahne repertuvarı ve muhteşem sesi gece boyunca alkışlandı.