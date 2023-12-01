Eğitim Kenti Tuzla'da Fuar Heyecanı! 100 İlkokul Öğrencisinin Eserleri Bir Kitapta Buluştu

Tuzla Peyami Safa İlkokulu, Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 yeni yazar kazandırmak amacıyla bir proje başlattı. 100 ilkokul öğrencisinin eserleri Cumhuriyetin 100’üncü yılında bir kitapta buluştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı eğitime verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.

Eğitim Kenti Tuzla'da Fuar Heyecanı! 100 İlkokul Öğrencisinin Eserleri Bir Kitapta Buluştu

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 minik yazar edebiyat dünyasına katıldı. Tuzla Peyami Safa İlkokulu’ndan 100 ilkokul öğrencisinin eserleri Cumhuriyetin 100’üncü yılında bir kitapta buluştu.

6’ncı Tuzla Kitap Fuarı’nda kitaplarını okuyucuyla buluşturan minik yazarlar, imza günü de düzenledi.

Fuarda çocukları yalnız bırakmayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı “eğitim denince akla Tuzla geliyor” sözleriyle eğitime verdikleri önemi anlattı. Yazıcı, gelecek dönemki proje hedeflerinden de bahsetti.

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# tuzla belediyesi # şadi yazıcı # kitap fuarı
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