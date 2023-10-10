Emel Mathlouthi AKM'de Şarkılarını Filistin İçin Okuyacak
Arapça şarkı sözleri insan haklarına ışık tutan, Emel Mathlouthi, bu akşam İstanbul'da sahne alacak. Beyoğlu Kültür yolu festivali etkinliğinde "5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nde dinleyicisi ile buluşacak olan sanatçı, konserini Filistin halkına adayacak.
Geleneksel melodileri, elektro ve trip hop ile harmanlayan Tunuslu sanatçı besteci, gitarist, solist Emel Mathlouthi, İstanbul'da. Tunus asıllı şarkıcı Emel Mathlouthi, dinleyicisiyle korkusuz ve açık konuşan özel yeteneklerden.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne Mathtlouthi Katılacak
Mathtlouthi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam saat 20.00'de düzenlenecek konseri Filistin halkına adayacak.Sanatçı, "Naci en Palestina" şarkısıyla tanınıyor. Mathlouti, konser öncesi yaptığı açıklamalarla da Filistin'e destek çağrısı yaptı. Filistin 75 yıldır baskı altında. Geçen yaz oradaydım ve Filistinlilere konser verdim. Şu an Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu ve özgür bir şekilde yaşama hakkı olduğunu tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi