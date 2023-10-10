Emel Mathlouthi AKM'de Şarkılarını Filistin İçin Okuyacak

Geleneksel melodileri, elektro ve trip hop ile harmanlayan Tunuslu sanatçı besteci, gitarist, solist Emel Mathlouthi, İstanbul'da. Tunus asıllı şarkıcı Emel Mathlouthi, dinleyicisiyle korkusuz ve açık konuşan özel yeteneklerden.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne Mathtlouthi Katılacak

Mathtlouthi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam saat 20.00'de düzenlenecek konseri Filistin halkına adayacak.Sanatçı, "Naci en Palestina" şarkısıyla tanınıyor. Mathlouti, konser öncesi yaptığı açıklamalarla da Filistin'e destek çağrısı yaptı. Filistin 75 yıldır baskı altında. Geçen yaz oradaydım ve Filistinlilere konser verdim. Şu an Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu ve özgür bir şekilde yaşama hakkı olduğunu tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor.