Emel Mathlouthi AKM'de Şarkılarını Filistin İçin Okuyacak

Arapça şarkı sözleri insan haklarına ışık tutan, Emel Mathlouthi, bu akşam İstanbul'da sahne alacak. Beyoğlu Kültür yolu festivali etkinliğinde "5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nde dinleyicisi ile buluşacak olan sanatçı, konserini Filistin halkına adayacak.

Emel Mathlouthi AKM'de Şarkılarını Filistin İçin Okuyacak
Son Güncelleme:

Geleneksel melodileri, elektro ve trip hop ile harmanlayan Tunuslu sanatçı besteci, gitarist, solist Emel Mathlouthi, İstanbul'da. Tunus asıllı şarkıcı Emel Mathlouthi, dinleyicisiyle korkusuz ve açık konuşan özel yeteneklerden.

 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne Mathtlouthi Katılacak

Mathtlouthi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam saat 20.00'de düzenlenecek konseri Filistin halkına adayacak.Sanatçı, "Naci en Palestina" şarkısıyla tanınıyor. Mathlouti, konser öncesi yaptığı açıklamalarla da Filistin'e destek çağrısı yaptı. Filistin 75 yıldır baskı altında. Geçen yaz oradaydım ve Filistinlilere konser verdim. Şu an Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu ve özgür bir şekilde yaşama hakkı olduğunu tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali BaşlıyorBeyoğlu Kültür Yolu Festivali BaşlıyorKültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# filistin # Atatürk Kültür Merkezi # Beyoğlu Kültür Festivali
Çok Okunanlar
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
10 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
10 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar GRAND TUVALET TAKIM ELBİSELİ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI! #İsrail #Filistin #KurtuluşSavaşı GRAND TUVALET TAKIM ELBİSELİ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI! #İsrail #Filistin #KurtuluşSavaşı Filistinliler Yahudilere Toprak Sattı mı? Filistinliler Yahudilere Toprak Sattı mı?