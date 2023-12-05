Engeller Sanatla Aşıldı
Engellerin tek tek aşıldığı, "Engelliler haftasında" bir kez daha azmin ve isteğin başaramayacağı hiç bir engel olmadığını gösteren bir haberimiz var sırada. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, görme engelli oyuncuların da yer aldığı, klasikleşmiş bir eser izleyiciyle buluştu.
Engellerin engel olmadığını, sergiledikleri performansla bir kez daha gösterdiler.
Engelliler haftasına özel olarak hazırlanan "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali seyirciyle buluştu.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen müzikalde, görme engelli oyuncular da rol alarak heyecanlarını paylaştı.
Oyunun yönetmeni Yeliz Yalçın, bu projeyle toplumda farkındalık yaratma ve görmeyen çocuklara destek olma amacını taşıdıklarını vurguladı.