Engeller Sanatla Aşıldı

Engellerin engel olmadığını, sergiledikleri performansla bir kez daha gösterdiler.

Engelliler haftasına özel olarak hazırlanan "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali seyirciyle buluştu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen müzikalde, görme engelli oyuncular da rol alarak heyecanlarını paylaştı.

Oyunun yönetmeni Yeliz Yalçın, bu projeyle toplumda farkındalık yaratma ve görmeyen çocuklara destek olma amacını taşıdıklarını vurguladı.